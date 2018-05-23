|
Трамп вновь грозит Пхеньяну военной силой
Президент США Дональд Трамп, комментируя в Белом доме отказ от встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, предостерег Северную Корею от безрассудных действий и пообещал продолжить оказывать давление на Пхеньян.
"Я говорил с генералом Мэттисом (Джеймс Мэттис - министр обороны США), с председателем Объединенного комитета начальников штабов и нашими военными, которые до сих пор представляют самую мощную силу в мире, они готовы (действовать) в случае необходимости", - сказал президент США.
Ранее в четверг президент США направил лидеру КНДР послание, в котором заявил, что саммит, назначенный на 12 июня в Сингапуре, не состоится.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент США Дональд Трамп, комментируя в Белом доме отказ от встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, предостерег Северную Корею от безрассудных действий и пообещал...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)