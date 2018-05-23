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Фильм-лауреат Портлендского Международного кинофестиваля покажут в Минске

24.05.2018 20:20 — Разное | Интерфакс  
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Кинематографическая весна завершится для минчан появлением в прокате захватывающего психологического триллера "Невидимый гость", завоевавшем награду Портлендского Международного кинофестиваля в 2017 году, сообщили порталу www.interfax.by в Центре визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".

Фильм молодого испанского режиссера Ориола Паоло, показ которого в Минске состоится в рамках проекта "Лістапад. Коллекция", расскажет о том, как знаменитый адвокат на пенсии берется за совершенно непредсказуемое и невыигрышное дело. Получится ли у нее распутать этот клубок, можно будет узнать с 31 мая по 13 июня в Falcon Club Бутик.

Молодого бизнесмена Адриана Дориа обвиняют в убийстве любовницы, и он решает воспользоваться услугами Вирджинии Гудман, лучшего в стране специалиста по выходу из самых сложных ситуаций. Адриан содержится под домашним арестом, а завтра состоится судебное заседание, поэтому вечером к нему приходит Вирджиния, чтобы придумать наилучшую стратегию защиты. Для неё это последнее дело, и она не собирается его проигрывать.

"Невидимый гость" – вторая полнометражная картина сценариста и режиссера Ориола Паоло. В 2017 году фильм получил награду Портлендского Международного кинофестиваля. До этого Паоло был отмечен престижной испанской национальной кинопремией "Гойя" "За лучший кинодебют" головокружительного триллера "Тело".

Главную роль в испанском триллере сыграл Марио Касас, завоевавший любовь и внимание зрителя после мелодрамы "Три метра над уровнем неба" и драмы "Исмаэль". В роли адвоката бизнесмена выступила обладательница трех премий "Гойя" Ана Вахенер, а жертвой в этом запутанном преступлении стала героиня Барбары Ленни, снявшейся в фильме Педро Альмодовара "Кожа, в которой я живу".

Фильм-лауреат Портлендского Международного кинофестиваля покажут в Минске
Свою работу с режиссером съемочная команда описывает так: "Невидимый гость" рассказывает о человеческих инстинктах. О страхах. О предательстве. О неверных решениях и их последствиях. О правосудии. Ещё это полицейская игра с погонями и неразгаданными тайнами. Это неразрешимая головоломка, где зритель постоянно получает новые её составляющие: какие-то кусочки подходят, а какие-то нет. Огромным удовольствием было работать с Ориолом. Надеемся, что зрители получат от просмотра фильма столько же удовольствия, сколько получили мы в процессе его создания".

 
Теги: Минск
 
 
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Кинематографическая весна завершится для минчан появлением в прокате захватывающего психологического триллера "Невидимый гость", завоевавшем награду...
 
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