|
Фильм-лауреат Портлендского Международного кинофестиваля покажут в Минске
Кинематографическая весна завершится для минчан появлением в прокате захватывающего психологического триллера "Невидимый гость", завоевавшем награду Портлендского Международного кинофестиваля в 2017 году, сообщили порталу
Фильм молодого испанского режиссера Ориола Паоло, показ которого в Минске состоится в рамках проекта "Лістапад. Коллекция", расскажет о том, как знаменитый адвокат на пенсии берется за совершенно непредсказуемое и невыигрышное дело. Получится ли у нее распутать этот клубок, можно будет узнать с 31 мая по 13 июня в Falcon Club Бутик.
Молодого бизнесмена Адриана Дориа обвиняют в убийстве любовницы, и он решает воспользоваться услугами Вирджинии Гудман, лучшего в стране специалиста по выходу из самых сложных ситуаций. Адриан содержится под домашним арестом, а завтра состоится судебное заседание, поэтому вечером к нему приходит Вирджиния, чтобы придумать наилучшую стратегию защиты. Для неё это последнее дело, и она не собирается его проигрывать.
"Невидимый гость" – вторая полнометражная картина сценариста и режиссера Ориола Паоло. В 2017 году фильм получил награду Портлендского Международного кинофестиваля. До этого Паоло был отмечен престижной испанской национальной кинопремией "Гойя" "За лучший кинодебют" головокружительного триллера "Тело".
Главную роль в испанском триллере сыграл Марио Касас, завоевавший любовь и внимание зрителя после мелодрамы "Три метра над уровнем неба" и драмы "Исмаэль". В роли адвоката бизнесмена выступила обладательница трех премий "Гойя" Ана Вахенер, а жертвой в этом запутанном преступлении стала героиня Барбары Ленни, снявшейся в фильме Педро Альмодовара "Кожа, в которой я живу".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кинематографическая весна завершится для минчан появлением в прокате захватывающего психологического триллера "Невидимый гость", завоевавшем награду...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)