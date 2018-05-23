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Илья Ивашко пробился в основную сетку "Ролан Гаррос"
Белорус Илья Ивашко сыграет в основной сетке "Ролан Гаррос".
Теннисист, занимающий 119-е место в рейтинге ATP, победно завершил квалификацию к турниру серии Большого Шлема.
В решающем матче он переиграл Сергея Стаховского из Украины – 6:4, 6:7 (5:7), 6:2.
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Белорус Илья Ивашко сыграет в основной сетке "Ролан Гаррос". Теннисист, занимающий 119-е место в рейтинге ATP, победно завершил квалификацию к турниру серии Большого...
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