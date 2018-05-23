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Игорь Сойка за две недели выиграл в покер 367 тысяч долларов

24.05.2018 21:39 — Разное | Партизан  
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Белорусский покерист Игорь Сойка за две недели с 7 по 14 мая выиграл в сумме около 367 тысяч долларов. Их он заработал на турнире Mediterranean Poker Cup, проходившем в кипрском городе Кирения.

Игорь Сойка за две недели выиграл в покер 367 тысяч долларов
Вначале 7 мая Игорь  занял четвертое место в Warm Up, получив 18,2 тысячи долларов призовых. Затем 10 мая стал первым в Main Event, за что ему вручили 288,5 тысячи. И наконец, 14 мая попал на четвертую ступеньку в High Roller Event 8-Max, взяв 60,3 тысячи.

Согласно данным thehendonmob.com, к этому моменту Сойка выиграл на турнирах в «живом» покере более 3,2 млн долларов. В рейтинге среди всех белорусских игроков он занимает второе место после Никиты Бодяковского, показатель которого – 9,2 млн.

Напомним, что Бодяковский совсем недавно получил в качестве призовых самую крупную сумму в своей карьере – 2,5 млн долларов.  Она также является самой большим выигрышем для белорусского «живого» покера.

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Добавим, что информация о выигрышах игроков в покер не отражает их реальный личный денежный баланс. Во-первых, даже при выигрыше из полученной в итоге суммы всегда следует вычесть деньги внесенного игроком вступительного взноса.

Во-вторых, нередки случаи, когда источником средств взноса являются инвесторы, поэтому игроку достается лишь часть призовых. В-третьих, на каждый выигрыш приходится ряд проигрышей, остающихся «за кадром», но игрок при этом лишается суммы взноса.

 
 
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Белорусский покерист Игорь Сойка за две недели с 7 по 14 мая выиграл в сумме около 367 тысяч долларов. Их он заработал на турнире Mediterranean Poker Cup, проходившем в кипрском...
 
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