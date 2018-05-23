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С перспективой оказаться в колонии: молодофронтовцу Яроменку назначили превентивный надзор на полгода
Молодофронтовцу Владимиру Яроменку назначили превентивный надзор на шесть месяцев. Об этом сообщила в соцсетях его жена Валентина.
Поводом стало то, что молодофронтовец не отсидел трое суток, которые ему назначили за защиту Куропат в начале 2017 года. Позже Яроменка задержали в рамках дела "Белого легиона", но выпустили без обвинения. Суд за Куропаты проошел в его отсутствие.
Теперь молодофронтовец должен отбыть трехсуточный арест и получит полугодовой превентивный надзор. Он должен находиться дома с 22.00 до 6.00. Сообщается, что за три нарушения ему может грозить заключение.
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С перспективой оказаться в колонии: молодофронтовцу Яроменку назначили превентивный надзор на полгода
Молодофронтовцу Владимиру Яроменку назначили превентивный надзор на шесть месяцев. Об этом сообщила в соцсетях его жена Валентина.
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