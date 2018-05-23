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Десятикратные! БГК им. Мешкова завоевал чемпионский титул 2017/2018!

24.05.2018 20:56 — Разное | Партизан  
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Это было куражисто и интересно, на уровне топ-соперников если не Лиги чемпионов, то уж SEHA-Лиги точно. БГК поглядывал с позиции силы, у парней из Минска горели глаза. В этом матче были «качели», был драйв и была в какой-то мере драма. Для нас - совершенно счастливая.

Десятикратные! БГК им. Мешкова завоевал чемпионский титул 2017/2018!
СКА приехал без своего забойщика Владислава Кулеша, что, конечно, для БГК было неплохо, но отнюдь не обещало легкой жизни. Однако для «армейцев» отсутствии «гаубицы» на вершине периметра поначалу сказывалось. Миятовича, занявшего место в брестских воротах, за 11 с лишним минут удалось пробить всего дважды. И то - с семиметровых от Гарбуза. Прыть минского пенальтиста усмирил Пешич, сорвавший третий подход оппонента.

К тому моменту БГК ощущал себя впереди вполне комфортно. Оборона минчан 5-1 с выдвинутым на Дмитрия Никуленкова Иваном Бровко сбоила раз за разом, и к 8-й минуте Игорь Папруга вынужден был палить первый тайм-аут. Перестроившийся СКА не сразу добавил в нападении, но в защите 6-0 стали для Бреста трудноосадной крепостью. Брестчане на волне пары сэйвов Солдатенко и собственных неудач едва не сорвались на «беги-бросай», но вовремя одумались - играть в открытый гандбол было чревато.

Впрочем, тут и в более медленном варианте случились трудности. Если к 8-й минуте «мешковцы» забросили пять, то на следующем таком же отрезке отличились лишь раз. СКА вернулся в игру не благодаря своему куражу, а из-за подарков хозяев - 6:5. Но и гости не были безукоризненны. Миятович и Солдатенко сэйвили примерно поровну, так что к перерыву БГК с трудом вернул нажитое в начале - 13:9.

А вот стартовые 10 минут тайма второго удались именно «армейцам». С небольшой «помощью» Вячеслава Шумака, схлопотавшего «двушку», СКА подтянулся на расстояние броска - 15:14. БГК все чаще утыкался в Солдатенко, Стойкович прервал серию точных «семериков», но Джорджич худо-бедно держал нас на безопасном расстоянии в 2-3 гола. Хотя, памятуя о последней минской встрече, это было вовсе не преимущество. Тем более, хватало вопросов и к судьям, которые слегка «подхватили» умиравшую было интригу.

Вертевший табличку второго тайм-аута добрых минут десять Сергей Бебешко все-таки распорядился паузой на 55-й минуте. И концовку БГК провел действительно по-чемпионски, не дав СКА шанса вернуть интригу. Шикарный перехват Миятовича и его играющий сэйв с последним «армейским» броском стали квинтэссенцией всего турнира...

Брест - снова чемпион! В десятый раз в истории. В пятый кряду! 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Это было куражисто и интересно, на уровне топ-соперников если не Лиги чемпионов, то уж SEHA-Лиги точно. БГК поглядывал с позиции силы, у парней из Минска горели глаза. В...
 
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