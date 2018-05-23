Опс! Средняя зарплата не увеличилась, а снизилась

О размере средней зарплаты сообщает Национальный статистический комитет Беларуси.





Средняя зарплата в апреле нынешнего года увеличилась по отношению к апрелю 2017-го на 18,3%. За год в сельском, лесном и рыбном хозяйстве средняя зарплата выросла на 23,8% до 673,2 рубля, в промышленности — на 21,8% до 1 004,8 рубля, в строительстве — на 19,9% до 937,1 рубля.





Однако по сравнению с мартом 2018-го средняя зарплата снизилась на 5,8 рублей.





tut.by. В долларах средняя зарплата белорусов составила 460, тогда как в марте была 474 доллара, в феврале – около 431 доллара, в январе – 432, а в прошлом декабре – 495 долларов, пишет





Больше всего выросли зарплаты в апреле у специалистов в сфере страхования и пенсионного обеспечения (кроме соцстрахования) – на 439 рублей (до 1587 рублей). Работники в области пассажирского воздушного транспорта имели среднюю зарплату в апреле больше на 308 рублей (2573 рубля), работники вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг и страхования — на 255 рублей (до 2437 рублей).





Если смотреть по сферам деятельности, то заметно упали средние зарплаты в апреле у специалистов, которые занимаются информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания — 3700 рубля (в марте они зарабатывали почти на 1400 рублей больше). На производстве компьютеров и периферийного оборудования зарплаты упали на 224 рубля — до 1283 рублей, а у специалистов, деятельность которых связана с грузовым воздушным транспортом, — на 218 рублей (до 1847 рублей).



