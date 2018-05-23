Цилинская: Ужесточение мер ответственности за нарушение антидопинговых правил необходимо

Как сообщалось, президент Беларуси подписал указ № 201 "О противодействии допингу в спорте". Теперь в случае дисквалификации спортсмена или его персонала за допинг им будет запрещено заниматься педагогической деятельностью в сфере физической культуры и спорта. Их также обяжут возмещать суммы стимулирующих выплат, предусмотрено лишение государственных наград, к которым они были представлены за соответствующие спортивные результаты. Лукашенко поручил проработать введение уголовной ответственности за допинг Теперь в случае дисквалификации спортсмена или его персонала за допинг им будет запрещено заниматься педагогической деятельностью в сфере физической культуры и спорта.





Наталья Цилинская давно обозначила свою позицию в отношении запрещенных препаратов в спорте. "Ужесточение мер ответственности за нарушение антидопинговых правил необходимо. Свою позицию по этому поводу много раз высказывала: однозначно против. Считаю, проблема применения запрещенных препаратов в спорте касается не только отдельно взятой страны, она должна вестись более эффективно на международном уровне. Хотя и не со всеми пунктами кодекса ВАДА соглашусь. К примеру, если какое-то запрещенное вещество попадает в организм спортсмена, то он по умолчанию виновен, но есть много случаев, когда атлет может быть оправдан и не должен подвергаться столь жесткому наказанию", - сказала Наталья Цилинская.









Как отметила именитая велогонщица, в Белорусской федерации велоспорта борьба с допингом ведется серьезная. "Специалисты и спортсмены в нашем виде спорта соблюдают антидопинговые правила и следуют всем рекомендациям, но работа по профилактике применения запрещенных препаратов не должна прекращаться", - подчеркнула Наталья Цилинская.



