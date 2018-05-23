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Цилинская: Ужесточение мер ответственности за нарушение антидопинговых правил необходимо

24.05.2018 20:49 — Разное | Партизан  
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Ужесточение мер ответственности за нарушение антидопинговых правил необходимо. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА председатель Белорусской федерации велоспорта, бронзовый призер Олимпиады 2004 года, восьмикратная чемпионка мира Наталья Цилинская.

Как сообщалось, президент Беларуси подписал указ № 201 "О противодействии допингу в спорте". Теперь в случае дисквалификации спортсмена или его персонала за допинг им будет запрещено заниматься педагогической деятельностью в сфере физической культуры и спорта. Их также обяжут возмещать суммы стимулирующих выплат, предусмотрено лишение государственных наград, к которым они были представлены за соответствующие спортивные результаты. Лукашенко поручил проработать введение уголовной ответственности за допинг Теперь в случае дисквалификации спортсмена или его персонала за допинг им будет запрещено заниматься педагогической деятельностью в сфере физической культуры и спорта.

Наталья Цилинская давно обозначила свою позицию в отношении запрещенных препаратов в спорте. "Ужесточение мер ответственности за нарушение антидопинговых правил необходимо. Свою позицию по этому поводу много раз высказывала: однозначно против. Считаю, проблема применения запрещенных препаратов в спорте касается не только отдельно взятой страны, она должна вестись более эффективно на международном уровне. Хотя и не со всеми пунктами кодекса ВАДА соглашусь. К примеру, если какое-то запрещенное вещество попадает в организм спортсмена, то он по умолчанию виновен, но есть много случаев, когда атлет может быть оправдан и не должен подвергаться столь жесткому наказанию", - сказала Наталья Цилинская. 


Как отметила именитая велогонщица, в Белорусской федерации велоспорта борьба с допингом ведется серьезная. "Специалисты и спортсмены в нашем виде спорта соблюдают антидопинговые правила и следуют всем рекомендациям, но работа по профилактике применения запрещенных препаратов не должна прекращаться", - подчеркнула Наталья Цилинская.


 
 
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Ужесточение мер ответственности за нарушение антидопинговых правил необходимо. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА председатель Белорусской федерации...
 
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