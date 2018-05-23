В Гродно открылся международный турнир по боксу памяти Героя Советского Союза Виктора Усова

Чтобы выйти на ринг и побороться за победу в Гродно приехали спортсмены из всех регионов Беларуси, а также боксеры из Украины, Польши, России, Литвы, Эстонии и Латвии. Турнир памяти Виктора Усова - пограничника и героя Советского союза - традиционно считается почетным состязанием среди профессионалов.





На открытии турнира присутствовали помощник Президента Республики Беларусь –инспектор по Гродненской области, председатель областной организации ОО "Белорусская федерация любительского бокса" Сергей Ровнейко, также председатель общественного объединения "Белорусская Федерация бокса" Дмитрий Тихомолов. Со слов участников и гостей, открытие турнира памяти Виктора Усова, стало настоящим праздником бокса для всех кто даже немного связан с этим видом спорта.













Нынешний уже 48-й по счету Международный турнир по боксу проходит на базе отдыха "Привал". Организаторы позаботились, чтобы у всех желающих была возможность посмотреть предварительные бои. Они пройдут в следующие несколько дней - 24-26 мая, а финальные поединки состоятся 27 мая.















