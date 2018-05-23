Заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович провел прием граждан

Внимательно выслушать человека, глубоко вникнуть в суть вопроса – такой подход позволяет оперативно разобраться и определить пути решения в рамках правового поля. Практически все, кто и в этот раз обратился к заместителю председателя облисполкома, уже во время приема почувствовали, что внимание волнующим их ситуациям будет уделено самое пристальное. Тем более, когда вопрос переходит из плоскости личной в общественную.



Внедрение в лечебный процесс новых современных методов высокотехнологичной помощи пациентам одинаково волнует как ученых медицинского вуза, так и сотрудников учреждений здравоохранения Гродненщины, в первую очередь одного из центральных – областной детской клинической больницы. И это, как подчеркнул Виктор Лискович, для службы детства очень важно с учетом демографической ситуации. Сегодня здоровью детей огромное внимание уделяется на государственном уровне, и, естественно, только приветствуются все те новшества, которые работают на его укрепление. Ученые и врачи-практики, движимые единством цели, должны работать в теснейшей связке, несмотря на разную ведомственную подчиненность. Исходя из этого и будут рассмотрены вопросы, поставленные во время приема заведующим одной из вузовских кафедр.



Республиканский фестиваль национальных культур, который Гродно готовится принять в начале июня, стал одной из тем диалога заместителя председателя облисполкома с очередной посетительницей. Она рассказала, что на протяжении ряда лет участвовала в подготовке и оформлении одного из подворий, и сейчас волнуется, чтобы гостей встретили не менее радушно. Женщина убеждена: все представители диаспоры должны объединиться, чтобы сообща работать на благо всего общества.





– Наше государство активно поддерживает реализацию прав всех наций, которые живут в Беларуси, на свободное развитие их искусств, языков и традиций. Убежден, что и нынешний фестиваль будет содействовать дальнейшему упрочению культурных и межэтнических связей, станет красочным событием для всех гродненцев и гостей города, – отметил Виктор Лискович и заверил посетительницу, что подготовка к масштабному мероприятию идет большая и ответственная. При этом он подчеркнул, что ее мнение и совет как опытного мудрого человека будут полезны при принятии решений по проведению культурных мероприятий и некоторым другим вопросам.





Не останется без самого пристального внимания обращение родителей воспитанников спортивной школы, которые обеспокоены ее будущим. Всесторонне изучить вопрос за самые короткие сроки поручено ответственным службам. Если у подрастающего поколения есть стремление заниматься спортом, то для этого должны быть созданы условия. Растить чемпиона – дело не одного дня, но успех придет, если работать профессионально, четко и заинтересованно.





– На каждый вопрос люди должны получать четкие аргументированные ответы. Это очень важно. Соблюдение всех административных процедур, всестороннее рассмотрение, заинтересованный подход помогут избежать недосказанности и повторных обращений, с которыми приходят, как правило, уже в вышестоящие инстанции, – отметил Виктор Лискович .