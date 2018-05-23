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Заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович провел прием граждан

24.05.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Внимательно выслушать человека, глубоко вникнуть в суть вопроса  – такой подход  позволяет    оперативно   разобраться  и  определить пути  решения  в рамках правового поля.  Практически все, кто и в этот раз  обратился  к заместителю председателя облисполкома,  уже во время приема  почувствовали, что  внимание   волнующим их ситуациям будет  уделено  самое пристальное.  Тем более, когда  вопрос переходит  из плоскости личной  в общественную. 

 


Внедрение в  лечебный  процесс новых современных методов  высокотехнологичной помощи пациентам одинаково волнует как ученых медицинского вуза, так и сотрудников  учреждений здравоохранения Гродненщины, в первую очередь  одного  из центральных  – областной  детской клинической больницы.   И это, как подчеркнул Виктор Лискович,  для службы детства очень  важно с учетом демографической ситуации.  Сегодня  здоровью  детей  огромное внимание уделяется на государственном уровне, и, естественно, только приветствуются все  те новшества, которые  работают на его укрепление.   Ученые и  врачи-практики, движимые единством цели,  должны  работать в теснейшей связке,  несмотря на разную ведомственную подчиненность.  Исходя из этого и будут  рассмотрены вопросы,  поставленные во время приема   заведующим одной из вузовских кафедр. 

 


Республиканский фестиваль национальных культур, который Гродно готовится принять в начале июня, стал одной из тем   диалога заместителя председателя облисполкома  с очередной посетительницей.   Она  рассказала, что  на протяжении ряда лет  участвовала в подготовке  и оформлении  одного из подворий, и  сейчас волнуется, чтобы  гостей   встретили не менее радушно. Женщина убеждена:  все представители диаспоры должны  объединиться, чтобы сообща   работать  на благо  всего общества. 

 



 – Наше государство активно поддерживает реализацию прав всех наций, которые живут в Беларуси, на свободное развитие их искусств, языков и традиций.  Убежден, что и нынешний   фестиваль будет содействовать дальнейшему упрочению культурных и межэтнических связей,  станет красочным событием  для всех гродненцев и гостей города, – отметил Виктор Лискович и заверил посетительницу, что   подготовка к масштабному мероприятию   идет большая и ответственная.   При этом он подчеркнул, что  ее мнение и совет  как опытного мудрого человека    будут полезны  при принятии решений  по проведению  культурных мероприятий и некоторым  другим  вопросам. 

 



Не останется без самого пристального внимания  обращение родителей воспитанников спортивной школы, которые обеспокоены  ее будущим.  Всесторонне изучить вопрос  за самые короткие сроки  поручено ответственным службам.    Если у  подрастающего поколения есть  стремление  заниматься спортом, то для этого должны быть созданы условия.  Растить чемпиона – дело не одного дня, но успех придет, если работать  профессионально, четко и заинтересованно. 

 



 – На каждый вопрос люди должны получать четкие аргументированные ответы.  Это очень важно. Соблюдение   всех административных процедур,  всестороннее рассмотрение,  заинтересованный подход помогут  избежать  недосказанности и повторных обращений, с которыми  приходят,  как правило, уже  в вышестоящие инстанции, –  отметил  Виктор Лискович . 

 
 
Теги: Гродно
 
 
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