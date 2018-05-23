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Резервный фонд Президента Беларуси проспонсирует оздоровление 300 детей из Сирии

24.05.2018 22:21 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Резервный фонд Президента Беларуси выделит деньги на оздоровление трехсот детей из Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующий документ 24 мая подписан главой государства.

Резервный фонд Президента Беларуси проспонсирует оздоровление 300 детей из Сирии

По традиции, юных гостей из арабской республики будет встречать «Зубренок» в начале лета. Кроме развлекательной программы, дети смогут рассчитывать и на оздоровление.

Напомним, это уже не первый отдых сирийских школьников в Беларуси. В августе 2017 года группа из 80 детей больше недели гостила у нас в стране.

Резервный фонд Президента Беларуси проспонсирует оздоровление 300 детей из Сирии

 
 
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Новости Беларуси. Резервный фонд Президента Беларуси выделит деньги на оздоровление трехсот детей из Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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