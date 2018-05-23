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«Лучше разговаривать, чем воевать». Вопросы миропорядка обсудили на форуме «Минский диалог» 24 мая
Новости Беларуси. В поисках безопасности для всех. В белорусской столице продолжают обсуждать глобальные проблемы Восточной Европы в формате форума «Минский диалог», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В конференции по безопасности участвуют ведущие эксперты и известные политики Евросоюза, России, блоков ОДКБ, НАТО, а также другие официальные лица более чем из 40 государств.
24 мая в конференции принял участие Президент Александр Лукашенко. Белорусский лидер призвал средние и небольшие страны не играть роль статистов в мировой политике. И действительно, таким государствам часто приходится лавировать между двумя-тремя центрами силы, которые достаточно агрессивно формируют свою геополитическую повестку, не считаясь с интересами других. Это всё не лучшим образом сказывается на политическим климате в Восточной Европе. Появляется всё больше очагов напряженности и неприкрытых конфликтов. Вообще, последнему значимому для политики соглашению о миропорядке в Европе уже больше 40 лет. Явно назрел момент, когда нужно обновить правила игры на этом поле.
Показателен и пример Беларуси. Страна между двумя геополитическими соперничающими центрами предлагает инициативы для решения не только своих проблем, но и глобальных.
Такой политический коктейль мировому сообществу еще не предлагали. «Минский диалог» в этом формате пройдет впервые. Эксперты топ-эшелона. Полсотни стран. Более 350 участников.
Екатерина Жилянина, СТВ:
Впрочем, сегодня хватало и публичных «острых» высказываний. Итак, о составе. Как говорится, в Минске встретились. Генсек ОБСЕ – Томас Гремингер, зампомощника генсека НАТО Джеймс Аппатурай. Еще одна значимая фигура – экс-генсек ОДКБ Николай Бордюжа. Уже становится понятно: военную безопасность стороной не обойти. Не обойдут стороной и противостояние Запад-Восток. Отголоски геополитической турбулентности ощущает вся планета. Понятно, Сирия, конфликт Палестины-Израиля и ближе к региону – Приднестровье, Донбасс…
Бездействие и неэффективность в поиске компромисса лишь усугубляют ситуацию. Александр Лукашенко призывает диаметрально противоположные мнения к пошаговому сближению.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ближайшая к Беларуси и географически, и в человеческом отношении горячая точка – Донбасс, где продолжают гибнуть ни в чем не повинные мирные жители. И прежде всего старики и дети, которые там остались. До сих пор полностью не выполнен ни один пункт соглашений, которые заключены были здесь – в Минске.
Если в Украине не будет мира, будет жарко не только нам, но и всем вам. Этот конфликт как можно раньше нужно не просто погасить – ликвидировать. И в этом вы можете на нас рассчитывать. Мы сделаем всё, о чем договорятся конфликтующие стороны. Глубоко убежден: единственный путь урегулирования любых международных споров – отказаться от эмоций, накопившихся обид, предрассудков, предубеждений, взаимных обвинений и вернуться к диалогу.
Противостояние и передел влияния вооруженной конфронтацией не ограничивается – переходит в экономическую плоскость. Санкции, эмбарго, торговые войны, дипломатические скандалы. Это еще один акцент, который расслышали в «Минском диалоге» аналитики с журналистами.
Снять напряжение в период обострения и провокаций особенно непросто. Выложить проблемы на стол и приступить к открытому обсуждению призвал в Минске представитель НАТО. И, кстати, признает, что в поиске компромисса нужны шаги с обеих сторон.
Он же отметил важность открытости в военных учениях и заинтересованность НАТО в хороших и конструктивных отношениях со всеми странами бывшего советского блока.
Джеймс Аппатурай, к слову, признался, что в Минске хоть и впервые, но чувствует себя как дома. Здесь и природа, как в Канаде, и всенародная любовь к хоккею.
Так найдут ли ОДКБ и НАТО способ трансформировать противостояние в сотрудничество во благо мировой безопасности? Николай Бордюжа (генсеком Организации Договора о коллективной безопасности, напомним, он был до 2017 года) упомянул в выступлении «психологию триумфаторов». Но без таких вот открытых диалогов общего языка не найти.
Николай Бордюжа, генеральный секретарь ОДКБ (2003-2017):
Интересы на стыке Запада и Востока – как не крути, и на нашей восточно-европейской территории. И региону, и миру нужен «Хельсинки-2». Нужна новая система безопасности. Вот почему Минск берет инициативу. Прозвучала она еще в 2017 году на Парламентской ассамблее ОБСЕ. Вспомнили о ней и сегодня, 24 мая. Александр Лукашенко – один из политиков, всегда ориентированных на поиск мирного компромисса во благо всех заинтересованных сторон.
Александр Лукашенко:
Вот я вам желаю этого. Попробуйте придти вы, эксперты – вы же самые умные, головастые люди – придти к каким-то шагам. И нас подтолкнете к решению этих проблем. Вот в этом направлении приезжайте в Минск в любое время, с любыми политическими убеждениями, приезжайте, обсуждайте. Если с моей стороны нужно будет что-то для этого, скажите. В направлении мира я готов идти.
Вот вы сейчас выйдете на улицу, выйдите и посмотрите вокруг: природа, солнце, воздух хороший, красиво, люди довольны, что спокойно и мирно. Я не только про себя говорю, про Беларусь – про любую страну. Ну неужели это хочется кому-то разрушить? Ну зачем нам это надо? Зачем, чтобы снова миллионы людей погибали? Зачем? И всё этим сказано. Всё в простом. Давайте сохраним это.
В нынешней системе безопасности так много пробелов… И вот сегодня очередная попытка их конструктивно заполнить. «Засучить рукава» и начать поиск новых идей, способных привести диалог к реальным результатам. Об этом призвал с трибуны Томас Гремингер – генсек ОБСЕ. И он же отметил, что абсолютно солидарен с позицией Александра Лукашенко.
Томас Гремингер, генеральный секретарь ОБСЕ:
Особенность нынешней переговорной площадки в том, что на ней прозвучать и быть услышанными должны быть мнения не только доминирующих в геополитике игроков, но и маленьких государств. На одной из пленарных сессий призывают заглянуть в «черный ящик восточноевропейской безопасности». Новые участники диалога – это всегда шанс найти те самые свежие идеи, способные установить, наконец, мир.
Майра Мора, генеральный директор секретариата Совета государств Балтийского моря:
Сурен Саркисян, бывший советник премьер-министра Армении:
Я всегда говорю, что профессионалы своего дела – это не политические лидеры государств, которые в принципе не эксперты, не знают, как работать в таких ситуациях. Поэтому эксперты дают новые идеи. Это самое главное.
Туомиоя Эркки, экс-министр иностранных дел, депутат парламента Финляндии:
Среди участников – представители ЕС и Евразийской экономической комиссии. Разумеется, говорят о Восточном партнерстве. Проекту 10 лет, задачи его актуальны, но эффективность могла бы быть выше.
Любопытен факт присутствия китайских экспертов. Они не частые гости на подобных мероприятиях, но в Минск прилетели. В том числе и потому не обошли тему экономического шелкового пути. Кооперация сил вне разделительных линий. Многие эксперты убеждены: «Один пояс – один путь» полностью изменит прежнее представление континента.
Ли Цигун, руководитель Центра исследований национальной безопасности Евразийской ассоциации системных исследований (Китай):
Формирование общей системы защиты, где каждая страна может защитить свои границы и своих жителей – на сегодня основная задача.
Таким образом, рецепт «политического коктейля» – из мнений, позиций: авторитетные государственные деятели, дипломаты, знаковые фигуры международных организаций, плюс известные эксперты независимых центров, в том числе ученые.
Йорис Воорхуве, председатель Нидерландской консультативной комиссии по поддержанию мира и безопасности (Нидерланды):
У нас, в Европе, огромное количество вооружения разных видов, и это опасно. Мы должны вернуться к взаимным соглашениям, которые предусматривают использование как можно меньшего количества оружия для агрессивных действий. Конечно, все имеют право защищать свои страны, но не агрессивно. Чтобы привнести больше мира и спокойствия в регион, нужно соблюдать эти соглашения.
Александр Искандарян, директор Института Кавказа (Армения):
Таким образом, в Минске пытаются в том числе найти ответ – почему неэффективными раньше были попытки модернизировать европейские принципы безопасности? Главная позиция организаторов: в рецепте нового миропорядка должны быть исключительно безопасные для всех ингредиенты. Какие именно предлагаются на сей раз, станет известно по итогам «Минского диалога-2018». Форум же станет ежегодным.
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Новости Беларуси. В поисках безопасности для всех. В белорусской столице продолжают обсуждать глобальные проблемы Восточной Европы в формате форума «Минский...
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