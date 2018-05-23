БГК имени Мешкова в 10-й раз стал чемпионом Беларуси по гандболу

Гандболисты брестского клуба взяли верх над минским СКА со счётом 22:19 и оформили юбилейный национальный титул.

Игра проходила на родной для БГК площадке спорткомплекса «Виктория». Самым результативным в составе победителей стал сербский легионер Петар Джорджич, в активе которого пять точных бросков.