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«Амкодор» подписал с Египтом контракт на поставку белорусской техники на сумму более 750 тысяч долларов

24.05.2018 22:43 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Белорусская техника на сумму более 750 тысяч долларов! 24 мая контракт на такую сумму подписан с египетской стороной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Амкодор» подписал с Египтом контракт на поставку белорусской техники на сумму более 750 тысяч долларов

Стране пирамид нужны погрузчики, дорожная и строительная техника. Поставку осуществят в течение года. Одна из машин будет эксклюзивно разработана белорусскими специалистами в соответствии с пожеланиями заказчика.

«Амкодор» подписал с Египтом контракт на поставку белорусской техники на сумму более 750 тысяч долларов

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга»:
Мы абсолютно конкурентоспособны по цене, мы понимаем и чувствуем рынок, готовы искать компромиссы ценовые, чтобы попадать в те ценовые параметры, которые будут отдавать предпочтение нашей технике. В этом большая заслуга и помощь нашего Посольства Республики Беларусь в Египте. Мы чувствуем маркетинг, чувствуем рынок.

«Амкодор» подписал с Египтом контракт на поставку белорусской техники на сумму более 750 тысяч долларов

Мустафа Хадхуд, председатель египетской компании по сельскохозяйственному развитию:
У техники белорусского предприятия достаточно много соперников на рынке Египта. Важно учитывать этот фактор прежде всего с точки зрения цены.

Мы обсудили с «Амкодором» создание центров сервисного обслуживания – как предпродажного, так и послепродажного. Еще мы хотели бы создать центр по совместной сборке этой техники в Египте.

На африканском континенте белорусская техника ездит много лет. В настоящее время выработан 5-летний план по ее дальнейшему продвижению в регионе. Документ предусматривает открытие сборочных производств и сервисных центров.

 
 
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Новости Беларуси. Белорусская техника на сумму более 750 тысяч долларов! 24 мая контракт на такую сумму подписан с египетской стороной, сообщили в программе Новости...
 
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