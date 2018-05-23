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«Амкодор» подписал с Египтом контракт на поставку белорусской техники на сумму более 750 тысяч долларов
Новости Беларуси. Белорусская техника на сумму более 750 тысяч долларов! 24 мая контракт на такую сумму подписан с египетской стороной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стране пирамид нужны погрузчики, дорожная и строительная техника. Поставку осуществят в течение года. Одна из машин будет эксклюзивно разработана белорусскими специалистами в соответствии с пожеланиями заказчика.
Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга»:
Мустафа Хадхуд, председатель египетской компании по сельскохозяйственному развитию:
Мы обсудили с «Амкодором» создание центров сервисного обслуживания – как предпродажного, так и послепродажного. Еще мы хотели бы создать центр по совместной сборке этой техники в Египте.
На африканском континенте белорусская техника ездит много лет. В настоящее время выработан 5-летний план по ее дальнейшему продвижению в регионе. Документ предусматривает открытие сборочных производств и сервисных центров.
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«Амкодор» подписал с Египтом контракт на поставку белорусской техники на сумму более 750 тысяч долларов
Новости Беларуси. Белорусская техника на сумму более 750 тысяч долларов! 24 мая контракт на такую сумму подписан с египетской стороной, сообщили в программе Новости...
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