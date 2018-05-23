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«Люблю, чтобы город был в чистоте». Лучшего водителя поливомоечных машин выбрали в Минске

24.05.2018 23:26 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 24 мая выбрали лучшего водителя поливомоечных машин, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Высший уровень по уборке города показал сотрудник Ремавтодора из Центрального района.

«Люблю, чтобы город был в чистоте». Лучшего водителя поливомоечных машин выбрали в Минске

Александр Николаевич в профессии 10 лет. Первым его железным конем стал трактор. А вот нынешняя работа приносит не только материальный достаток, но и душевное удовлетворение. В конкурсе он лучше всех выполнил два задания: на отлично продемонстрировал знания в теории вождения, правильной очистки дороги и навыках медпомощи, а затем показал мастер-класс по идеальной уборке дороги.

«Люблю, чтобы город был в чистоте». Лучшего водителя поливомоечных машин выбрали в Минске

Александр Иванец, водитель УП «Ремавтодор Центрального района»:
Работа нравится. Люблю, чтобы город был в чистоте, в порядке.

Подробности – в видеоматериале.

«Люблю, чтобы город был в чистоте». Лучшего водителя поливомоечных машин выбрали в Минске

 
 
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Новости Беларуси. 24 мая выбрали лучшего водителя поливомоечных машин, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Высший уровень по уборке города показал...
 
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