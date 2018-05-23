|
Пришли к юбилею в роскошной творческой форме. Большой театр оперы и балета Беларуси празднует 85-летие
Новости Беларуси. Большой театр оперы и балета Беларуси празднует 85-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В честь юбилея на главной академической сцене страны вечером 24 мая – народные артисты Беларуси, зарубежные звезды и лауреаты международных конкурсов.
В программе гала-концерта – самые яркие фрагменты из балетов «Лауренсия», «Лебединое озеро», «Дон Кихот».
Нина Ломанович, главный хормейстер Большого театра оперы и балета Беларуси:
Александр Гелах, солист Большого театра оперы и балета Беларуси:
Хочу выразить большую благодарность руководству, что поддерживают, помогают во всем, дают прекрасные роли. Хочу поздравить всех с этим прекрасным, замечательным праздником, всем пожелать успеха, добра, мира и творческих побед, новых высот.
Ежегодно Большой театр принимает более 300 тысяч зрителей. В день открытых дверей гости могут примерить костюмы из спектаклей и прикоснуться к элементам декораций. А уже вечером 25 мая на сцене Большого – символ театра – «Кармен». Легендарная опера была первой постановкой на сцене театра 85 лет назад.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пришли к юбилею в роскошной творческой форме. Большой театр оперы и балета Беларуси празднует 85-летие
Новости Беларуси. Большой театр оперы и балета Беларуси празднует 85-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В честь юбилея на главной академической...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)