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Пришли к юбилею в роскошной творческой форме. Большой театр оперы и балета Беларуси празднует 85-летие

24.05.2018 23:15 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Большой театр оперы и балета Беларуси празднует 85-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В честь юбилея на главной академической сцене страны вечером 24 мая – народные артисты Беларуси, зарубежные звезды и лауреаты международных конкурсов.

Пришли к юбилею в роскошной творческой форме. Большой театр оперы и балета Беларуси празднует 85-летие

В программе гала-концерта – самые яркие фрагменты из балетов «Лауренсия», «Лебединое озеро», «Дон Кихот».

Пришли к юбилею в роскошной творческой форме. Большой театр оперы и балета Беларуси празднует 85-летие

Нина Ломанович, главный хормейстер Большого театра оперы и балета Беларуси:
Мы пришли к 85-летию театра в роскошной форме творческой и возрастной, потому что 85 лет театру, а труппа – общая труппа – оркестр, хор, солисты, труппа балета – очень молоды.

Пришли к юбилею в роскошной творческой форме. Большой театр оперы и балета Беларуси празднует 85-летие

Александр Гелах, солист Большого театра оперы и балета Беларуси:
Работать в Большом театре – это большая честь и большой труд. Очень много надо вкладывать сил.

Хочу выразить большую благодарность руководству, что поддерживают, помогают во всем, дают прекрасные роли. Хочу поздравить всех с этим прекрасным, замечательным праздником, всем пожелать успеха, добра, мира и творческих побед, новых высот.

Ежегодно Большой театр принимает более 300 тысяч зрителей. В день открытых дверей гости могут примерить костюмы из спектаклей и прикоснуться к элементам декораций. А уже вечером 25 мая на сцене Большого – символ театра – «Кармен». Легендарная опера была первой постановкой на сцене театра 85 лет назад.

Пришли к юбилею в роскошной творческой форме. Большой театр оперы и балета Беларуси празднует 85-летие

 
 
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Новости Беларуси. Большой театр оперы и балета Беларуси празднует 85-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В честь юбилея на главной академической...
 
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