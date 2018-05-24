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Азаренко начнет "Ролан Гаррос" матчем против 57-й ракетки мира

24.05.2018 22:18 — Разное | Tut.by  
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Состоялась жеребьевка женского одиночного разряда второго в сезоне турнира серии Большого шлема — «Ролан Гаррос». В основной сетке выступят три белорусские теннисистки.


Виктория Азаренко. Фото: twitter.com/WTA

Соперницей бывшей первой ракетки мира Виктории Азаренко (№ 82 рейтинга WTA) в стартовом поединке станет Катерина Синякова (№ 57) из Чехии.

Если Азаренко успешно пройдет стартовый раунд, то во втором круге ее соперницей станет победительница поединка Елена Остапенко (№ 5) (Латвия) — Катерина Козлова (№ 66) (Украина).

Нынешняя первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (№ 48 WTA) начнет «Ролан Гаррос» матчем против голландки Кики Бертенс (№ 18), а Александре Саснович (№ 52) жребий определил в соперницы Денизу Аллертову (№ 103) из Чехии.

Примечательно, что в случае успешного преодоления первого раунда уже во втором круге Соболенко и Саснович могут сыграть друг против друга.

Матчи первого круга «Ролан Гаррос» стартуют в воскресенье, 27 мая.

Белоруска Вера Лапко (№ 77) не смогла преодолеть квалификационный барьер «Ролан Гарос», выбыв в 1-м отборочном раунде.

 
 
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Состоялась жеребьевка женского одиночного разряда второго в сезоне турнира серии Большого шлема - "Ролан Гаррос". В основной сетке выступят три белорусские...
 
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