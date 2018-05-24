|
Азаренко начнет "Ролан Гаррос" матчем против 57-й ракетки мира
Состоялась жеребьевка женского одиночного разряда второго в сезоне турнира серии Большого шлема — «Ролан Гаррос». В основной сетке выступят три белорусские теннисистки.
Соперницей бывшей первой ракетки мира Виктории Азаренко (№ 82 рейтинга WTA) в стартовом поединке станет Катерина Синякова (№ 57) из Чехии.
Если Азаренко успешно пройдет стартовый раунд, то во втором круге ее соперницей станет победительница поединка Елена Остапенко (№ 5) (Латвия) — Катерина Козлова (№ 66) (Украина).
Нынешняя первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (№ 48 WTA) начнет «Ролан Гаррос» матчем против голландки Кики Бертенс (№ 18), а Александре Саснович (№ 52) жребий определил в соперницы Денизу Аллертову (№ 103) из Чехии.
Примечательно, что в случае успешного преодоления первого раунда уже во втором круге Соболенко и Саснович могут сыграть друг против друга.
Матчи первого круга «Ролан Гаррос» стартуют в воскресенье, 27 мая.
Белоруска Вера Лапко (№ 77)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Состоялась жеребьевка женского одиночного разряда второго в сезоне турнира серии Большого шлема - "Ролан Гаррос". В основной сетке выступят три белорусские...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)