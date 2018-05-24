Глава Ростуризма предложил считать туристов по мобильным телефонам

Глава Ростуризма Олег Сафонов в четверг на ПМЭФ-2018 предложил использовать функцию геоопзиционирования в мобильных устройствах для подсчета туристов.

"Считаю необходимым провести модернизацию статистического учета. При этом можно использовать новые достижения, в том числе, цифровой экономики, использовать систему геопозиционирования", - сказал О.Сафонов.

Он отметил, что повсеместное использование гаджетов позволяет применить этот метод. "Так как у всех есть мобильные устройства, которые позволяют со 100%-ной вероятностью посчитать всех путешествующих в тот или иной регион", - пояснил руководитель Ростуризма.

По его словам, исходя из этого можно будет посчитать и "денежный турпоток". "Предполагаю, что если мы эту работу проведем, то прямой вклад туризма в ВВП может оказаться выше 3,47%" - заявил О.Сафонов.

Ранее он сообщил, что вклад туризма в экономику страны в настоящее время составляет 3,47% ВВП, или, в денежном выражении, 3 трлн рублей.