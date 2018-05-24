Лидеры России и Франции высказались в поддержку минских соглашений по Донбассу - Путин

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на переговорах с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном была отмечена важность выполнения минских соглашений по урегулированию на юго-востоке Украины.

"Мы затронули конфликт на юго-востоке Украины, акцентировали важность неукоснительного выполнения минских договоренностей для обеспечения устойчивого, всеобъемлющего разрешения внутриукраинского кризиса", - сказал В.Путин.