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Лидеры России и Франции высказались в поддержку минских соглашений по Донбассу - Путин
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на переговорах с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном была отмечена важность выполнения минских соглашений по урегулированию на юго-востоке Украины.
"Мы затронули конфликт на юго-востоке Украины, акцентировали важность неукоснительного выполнения минских договоренностей для обеспечения устойчивого, всеобъемлющего разрешения внутриукраинского кризиса", - сказал В.Путин.
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Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на переговорах с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном была отмечена важность выполнения минских соглашений по...
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