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Службам "Одно окно" в Беларуси придали правовой статус

24.05.2018 21:44 — Разное | Интерфакс  
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Впервые на законодательном уровне в Беларуси закреплена четкая регламентация порядка создания и деятельности служб "Одно окно", их правовой статус. Соответствующий пуказ № 202 подписал 24 мая президента Беларуси Александр Лукашенко.

"Документ принят в целях дальнейшего совершенствования порядка осуществления административных процедур. Впервые на законодательном уровне закрепляется четкая регламентация порядка создания и деятельности служб "одно окно", их правовой статус", - говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно указу, служба "одно окно" создается в городских (городов областного подчинения) и районных исполкомах, администрациях районов в городах. Предусматривается возможность создания данных служб в иных местных органах с учетом численности населения, проживающего на соответствующей территории.

"Основными задачами службы заявительного принципа «одно окно», оказание бесплатной консультативной помощи по вопросам подготовки документов, административных процедур, выдача административных решений", - сообщили в пресс-службе А.Лукашенко.

Там уточнили, что через службу "одно окно" могут осуществляться административные процедуры, относящиеся к компетенции не только местных, но и республиканских органов государственного управления. При этом конкретный перечень таких процедур будет определяться Правительством.

На облисполкомы и Минский горисполком возлагается обязанность координировать деятельность нижестоящих местных органов по созданию и функционированию службы "одно окно".

К компетенции министерства юстиции отнесена общая координация деятельности по осуществлению административных процедур в Республике Беларусь.

 
 
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Впервые на законодательном уровне в Беларуси закреплена четкая регламентация порядка создания и деятельности служб "Одно окно", их правовой статус....
 
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