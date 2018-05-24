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В Кореличском районе состоялась церемония вручения стипендий Фонда мира лучшим учащимся и студентам Гродненщины (ФОТО)

24.05.2018 — Разное | Полымя  
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В Кореличском районе состоялась церемония вручения стипендий Фонда мира лучшим учащимся и студентам Гродненщины (ФОТО)

В Мирском замке в торжественной обстановке состоялась церемония вручения премий Гродненского областного отделения общественного объединения “Белорусский фонд мира” особо одаренным детям, учащимся и студентам Гродненских государственных учебных заведений.
С поздравительными словами к талантливой молодежи обратились директор музея “Замковый комплекс “Мир” А. Ч. Лойко, председатель правления Гродненского областного отделения ОО “Белорусский фонд мира” И. В. Колбаско, начальник направления идеологической работы и социальной защиты Гродненского областного военного комиссариата В. Н. Бутько.
60 талантливым юношам и девушкам Принеманского края в стенах средневекового замка были вручены дипломы, значки “Стипендиат фонда мира” и денежные премии.

В Кореличском районе состоялась церемония вручения стипендий Фонда мира лучшим учащимся и студентам Гродненщины (ФОТО)

В Кореличском районе состоялась церемония вручения стипендий Фонда мира лучшим учащимся и студентам Гродненщины (ФОТО)

В Кореличском районе состоялась церемония вручения стипендий Фонда мира лучшим учащимся и студентам Гродненщины (ФОТО)

В Кореличском районе состоялась церемония вручения стипендий Фонда мира лучшим учащимся и студентам Гродненщины (ФОТО)

В Кореличском районе состоялась церемония вручения стипендий Фонда мира лучшим учащимся и студентам Гродненщины (ФОТО)

В Кореличском районе состоялась церемония вручения стипендий Фонда мира лучшим учащимся и студентам Гродненщины (ФОТО)

В Кореличском районе состоялась церемония вручения стипендий Фонда мира лучшим учащимся и студентам Гродненщины (ФОТО)

В Кореличском районе состоялась церемония вручения стипендий Фонда мира лучшим учащимся и студентам Гродненщины (ФОТО)

В Кореличском районе состоялась церемония вручения стипендий Фонда мира лучшим учащимся и студентам Гродненщины (ФОТО)

В Кореличском районе состоялась церемония вручения стипендий Фонда мира лучшим учащимся и студентам Гродненщины (ФОТО)

В Кореличском районе состоялась церемония вручения стипендий Фонда мира лучшим учащимся и студентам Гродненщины (ФОТО)

В Кореличском районе состоялась церемония вручения стипендий Фонда мира лучшим учащимся и студентам Гродненщины (ФОТО)

В Кореличском районе состоялась церемония вручения стипендий Фонда мира лучшим учащимся и студентам Гродненщины (ФОТО)

В Кореличском районе состоялась церемония вручения стипендий Фонда мира лучшим учащимся и студентам Гродненщины (ФОТО)

В Кореличском районе состоялась церемония вручения стипендий Фонда мира лучшим учащимся и студентам Гродненщины (ФОТО)

В Кореличском районе состоялась церемония вручения стипендий Фонда мира лучшим учащимся и студентам Гродненщины (ФОТО)

В Кореличском районе состоялась церемония вручения стипендий Фонда мира лучшим учащимся и студентам Гродненщины (ФОТО)

В Кореличском районе состоялась церемония вручения стипендий Фонда мира лучшим учащимся и студентам Гродненщины (ФОТО)

В Кореличском районе состоялась церемония вручения стипендий Фонда мира лучшим учащимся и студентам Гродненщины (ФОТО)

В Кореличском районе состоялась церемония вручения стипендий Фонда мира лучшим учащимся и студентам Гродненщины (ФОТО)

В Кореличском районе состоялась церемония вручения стипендий Фонда мира лучшим учащимся и студентам Гродненщины (ФОТО)

В Кореличском районе состоялась церемония вручения стипендий Фонда мира лучшим учащимся и студентам Гродненщины (ФОТО)

В Кореличском районе состоялась церемония вручения стипендий Фонда мира лучшим учащимся и студентам Гродненщины (ФОТО)

В Кореличском районе состоялась церемония вручения стипендий Фонда мира лучшим учащимся и студентам Гродненщины (ФОТО)

В Кореличском районе состоялась церемония вручения стипендий Фонда мира лучшим учащимся и студентам Гродненщины (ФОТО)

В Кореличском районе состоялась церемония вручения стипендий Фонда мира лучшим учащимся и студентам Гродненщины (ФОТО)

Символом будущих успехов и достижений талантливой молодежи стала аллея мира из 20 саженцев сирени, которая была посажена на территории СШ г.п. Мир.

В Кореличском районе состоялась церемония вручения стипендий Фонда мира лучшим учащимся и студентам Гродненщины (ФОТО)

В Кореличском районе состоялась церемония вручения стипендий Фонда мира лучшим учащимся и студентам Гродненщины (ФОТО)

В Кореличском районе состоялась церемония вручения стипендий Фонда мира лучшим учащимся и студентам Гродненщины (ФОТО)

В Кореличском районе состоялась церемония вручения стипендий Фонда мира лучшим учащимся и студентам Гродненщины (ФОТО)

В Кореличском районе состоялась церемония вручения стипендий Фонда мира лучшим учащимся и студентам Гродненщины (ФОТО)

Оксана ЯНУШ

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В Мирском замке в торжественной обстановке состоялась церемония вручения премий Гродненского областного отделения общественного объединения “Белорусский фонд...
 
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