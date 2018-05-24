В Кореличском районе состоялась церемония вручения стипендий Фонда мира лучшим учащимся и студентам Гродненщины (ФОТО)





В Мирском замке в торжественной обстановке состоялась церемония вручения премий Гродненского областного отделения общественного объединения “Белорусский фонд мира” особо одаренным детям, учащимся и студентам Гродненских государственных учебных заведений.

С поздравительными словами к талантливой молодежи обратились директор музея “Замковый комплекс “Мир” А. Ч. Лойко, председатель правления Гродненского областного отделения ОО “Белорусский фонд мира” И. В. Колбаско, начальник направления идеологической работы и социальной защиты Гродненского областного военного комиссариата В. Н. Бутько.

60 талантливым юношам и девушкам Принеманского края в стенах средневекового замка были вручены дипломы, значки “Стипендиат фонда мира” и денежные премии.









































































































Символом будущих успехов и достижений талантливой молодежи стала аллея мира из 20 саженцев сирени, которая была посажена на территории СШ г.п. Мир.





















Оксана ЯНУШ

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