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Средняя зарплата в апреле снизилась до 921 рубля

24.05.2018 20:38 — Разное | БДГ  
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Размер средней зарплаты в Беларуси в апреле составил 921 рубль, это меньше, чем в марте, на 5,8 рубля.

О размере средней зарплаты сообщает Национальный статистический комитет Беларуси.

Средняя зарплата в апреле нынешнего года увеличилась по отношению к апрелю 2017-го на 18,3%. За год в сельском, лесном и рыбном хозяйстве средняя зарплата выросла на 23,8% до 673,2 рубля, в промышленности — на 21,8% до 1 004,8 рубля, в строительстве — на 19,9% до 937,1 рубля.

Однако по сравнению с мартом 2018-го средняя зарплата снизилась на 5,8 рублей.

В долларах средняя зарплата белорусов составила 460, тогда как в марте была 474 доллара, в феврале – около 431 доллара, в январе – 432, а в прошлом декабре – 495 долларов, пишет tut.by.

Больше всего выросли зарплаты в апреле у специалистов в сфере страхования и пенсионного обеспечения (кроме соцстрахования) – на 439 рублей (до 1587 рублей). Работники в области пассажирского воздушного транспорта имели среднюю зарплату в апреле больше на 308 рублей (2573 рубля), работники вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг и страхования — на 255 рублей (до 2437 рублей).

Если смотреть по сферам деятельности, то заметно упали средние зарплаты в апреле у специалистов, которые занимаются информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания — 3700 рубля (в марте они зарабатывали почти на 1400 рублей больше). На производстве компьютеров и периферийного оборудования зарплаты упали на 224 рубля — до 1283 рублей, а у специалистов, деятельность которых связана с грузовым воздушным транспортом, — на 218 рублей (до 1847 рублей).

 
 
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Размер средней зарплаты в Беларуси в апреле составил 921 рубль, это меньше, чем в марте, на 5,8 рубля.
 
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