|
Белорусские мастера кондитерского искусства арт-класса – сильнейшие в мире. Выставка необычных тортов открылась в Минске
Новости Беларуси. Красиво и съедобно. Выставка необычных тортов открылась в одном из торговых центров Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Фантастические замки, драгоценные камни, цветы и фотографии – все эти сладости сделаны лучшими кондитерами столицы. Поверить в увиденное невозможно. Но таланту и фантазии мастеров нет предела. Прекрасная десятка сладких экспонатов порадует посетителей торгового центра до конца недели.
Светлана Шитикова, главный специалист по связям с общественностью главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:
Что касается белорусских мастеров именно кондитерского искусства арт-класса, они считаются самыми сильнейшими в мире.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские мастера кондитерского искусства арт-класса – сильнейшие в мире. Выставка необычных тортов открылась в Минске
Новости Беларуси. Красиво и съедобно. Выставка необычных тортов открылась в одном из торговых центров Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)