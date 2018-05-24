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Белорусские мастера кондитерского искусства арт-класса – сильнейшие в мире. Выставка необычных тортов открылась в Минске

24.05.2018 23:38 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Красиво и съедобно. Выставка необычных тортов открылась в одном из торговых центров Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Белорусские мастера кондитерского искусства арт-класса – сильнейшие в мире. Выставка необычных тортов открылась в Минске

Фантастические замки, драгоценные камни, цветы и фотографии – все эти сладости сделаны лучшими кондитерами столицы. Поверить в увиденное невозможно. Но таланту и фантазии мастеров нет предела. Прекрасная десятка сладких экспонатов порадует посетителей торгового центра до конца недели.

Белорусские мастера кондитерского искусства арт-класса – сильнейшие в мире. Выставка необычных тортов открылась в Минске

Светлана Шитикова, главный специалист по связям с общественностью главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:
Конкурсные работы сделаны в разных техниках, в разных стилях, из различных кондитерских ингредиентов – это и сахар, и мастика, и шоколад, и различные виды теста.

Что касается белорусских мастеров именно кондитерского искусства арт-класса, они считаются самыми сильнейшими в мире.

Белорусские мастера кондитерского искусства арт-класса – сильнейшие в мире. Выставка необычных тортов открылась в Минске

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Красиво и съедобно. Выставка необычных тортов открылась в одном из торговых центров Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. ...
 
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