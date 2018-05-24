СМОРГОНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Решение 15 мая 2018 г. №377

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВОВ ФАКТИЧЕСКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

На основании части второй пункта 29 Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. №571, Сморгонский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на отопление 1 квадратного метра общей площади жилых помещений по жилым домам, не оборудованным приборами учета расхода тепловой энергии, за апрель 2018 года:

город Сморгонь – 0,0060 гигакалории;

агрогородок Осиновщизна – 0,0042 гигакалории;

агрогородок Солы – 0,0050 гигакалории;

иные населенные пункты Сморгонского района – 0,0048 гигакалории.

2. Установить нормативы фактического потребления тепловой энергии на подогрев 1 кубического метра воды по жилым домам, не оборудованным приборами учета расхода тепловой энергии на подогрев воды, за апрель 2018 года:

при наличии регистров полотенцесушителей в ванных комнатах:

город Сморгонь – 0,068 гигакалории;

иные населенные пункты Сморгонского района – 0,068 гигакалории;

при отсутствии регистров полотенцесушителей в ванных комнатах – 0,056 гигакалории (город Сморгонь).

3. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Светлы шлях».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Г. В. ХОРУЖИК

Управляющий делами И. Д. МАРКЕВИЧ