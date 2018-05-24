Наглядное пособие: механики разобрали Skoda до последнего винтика (Видео)

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Компания решила показать, как выглядит автомобиль после суровых длительных испытаний.

Тестовый универсал Skoda Fabia, с пробегом более 100 тысяч километров, разобрали до мельчайших деталей. Это было сделано для того, чтобы узнать, в каком состоянии комплектующие авто.

Специалисты Skoda сняли всё с кузова машины, а сотрудники независимой экспертизы Dekra проверят детали. Весь процесс проходил под наблюдением журналистов из Auto Bild.

После оценки машину в разобранном виде отправят в Германию, где её соберут студенты из колледжа Skoda – в образовательных целях.