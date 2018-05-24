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Рейтинг самых дорогих брендов составил журнал Forbes
Популярный журнал опубликовал ежегодный список самых дорогостоящих брендов.
Киностудия Walt Disney заняла восьмое место, уверенно обойдя автопроизводителя Toyota и корпорацию ATandT. Этот бренд единственный, кто представляет в рейтинге отрасль кинопроизводства.
Основным конкурентом популярной студии стал Samsung, со стоимостью $47,5 миллиардов против $47,6. Общая капитализация Disney в 2017 году выросла на восемь процентов и достигла рекордных $178 миллиардов.
Первую строчку списка традиционно заняла корпорация Apple, стоимость которой оценивается в $182 миллиарда. «Яблоко» обогнало Google ($132 миллиарда) и Microsoft ($104 миллиарда).
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Популярный журнал опубликовал ежегодный список самых дорогостоящих брендов.
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