Рейтинг самых дорогих брендов составил журнал Forbes

Популярный журнал опубликовал ежегодный список самых дорогостоящих брендов.

Киностудия Walt Disney заняла восьмое место, уверенно обойдя автопроизводителя Toyota и корпорацию ATandT. Этот бренд единственный, кто представляет в рейтинге отрасль кинопроизводства.

Основным конкурентом популярной студии стал Samsung, со стоимостью $47,5 миллиардов против $47,6. Общая капитализация Disney в 2017 году выросла на восемь процентов и достигла рекордных $178 миллиардов.

Первую строчку списка традиционно заняла корпорация Apple, стоимость которой оценивается в $182 миллиарда. «Яблоко» обогнало Google ($132 миллиарда) и Microsoft ($104 миллиарда).