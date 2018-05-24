Мотоцикл столкнулся с грузовиком и загорелся (Видео)

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Авария произошла на перекрёстке по улице Красная Пресня в Москве.

На кадрах с камер видеонаблюдения можно увидеть, как мужчина за рулём байка на высокой скорости проносится через пешеходный переход и чуть не сбивает людей, а затем врезается в грузовик. От удара мотоцикл вспыхнул. Водитель байка погиб на месте, мужчина за рулём машины не пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются точные причины случившегося.