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Места с бесплатным Wi-Fi в Минске показали на карте

25.05.2018 06:12 — Разное | ОНТ  
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Компания «Деловая сеть» разместила в Сети карту мест в столице, где можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

На ней показаны места в кафе, торговых центрах, автозаправках и банках. Сегодня, здесь можно найти 115 функционирующих точек. По словам организаторов проекта, этот список будет регулярно увеличиваться.

В ближайших планах установить бесплатный Wi-Fi на станциях метро «Октябрьская» и «Купаловская». По словам представителей компании, в сети Free Wi-Fi Minsk провайдеры не ограничивают время подключения и скорость доступа. Исключение, точки с невысокой пропускной способностью канала.

Время доступа связано с графиком работы заведений. Кроме этого, одной из особенностей этой сети – это единая аутентификация. Если пользователь уже подключался к сети Free Wi-Fi Minsk, то он сможет это сделать снова в любой локации без дополнительных действий. 

 
 
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​Компания «Деловая сеть» ​разместила в Сети карту мест в столице, где можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
 
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