|
Полиция освободила заложников в Москве, один человек погиб
Инцидент произошёл вечером 24 мая на улице Молостовых в столице России, сообщает МВД РФ.
Вооружённый мужчина захватил семью из трёх человек в жилой квартире. По информации силовиков, злоумышленник – 57-летний житель дома. В ходе спецоперации сотрудников полиции и бойцов Росгвардии, людей удалось освободить. При захвате погиб глава семьи, жена и ребёнок не пострадали. Преступник был ранен, его госпитализировали.
Мужчина сообщил в соцсетях причину своего поступка. Он написал, что сын продал его часть в квартире семье, которая оказалась в заложниках. По словам злоумышленника, он стал жертвой «чёрных риэлторов» и обвиняет полицию в бездействии.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. На месте инцидента работают следователи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошёл вечером 24 мая на улице Молостовых в столице России, сообщает МВД РФ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)