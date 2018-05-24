Полиция освободила заложников в Москве, один человек погиб

Инцидент произошёл вечером 24 мая на улице Молостовых в столице России, сообщает МВД РФ.

Вооружённый мужчина захватил семью из трёх человек в жилой квартире. По информации силовиков, злоумышленник – 57-летний житель дома. В ходе спецоперации сотрудников полиции и бойцов Росгвардии, людей удалось освободить. При захвате погиб глава семьи, жена и ребёнок не пострадали. Преступник был ранен, его госпитализировали.

Мужчина сообщил в соцсетях причину своего поступка. Он написал, что сын продал его часть в квартире семье, которая оказалась в заложниках. По словам злоумышленника, он стал жертвой «чёрных риэлторов» и обвиняет полицию в бездействии.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. На месте инцидента работают следователи.