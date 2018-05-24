Мэр Бреста рассказал, какую площадку город может предоставить под стадион имени шейха

Информация о том, что стадион ФК «Динамо-Брест» может быть назван в честь шейха Зайд ибн Султан Аль Нахайяна затронула даже те слои общества, которые к футболу никакого отношения не имели. Кто-то возмущался, кто-то соглашался, при условии серьёзных инвестиций, и все гадали - о каком именно стадионе идёт рачь?



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Оказалось, ни об одном из существующих, а о новом, который собираются только построить. Трудности перевода, так сказать.

Директор по развитию ФК «Динамо-Брест» Виктор Радьков в разговоре с корреспондентом SPORT.TUT.BY прокомментировал информацию :

—... Клуб действительно планирует строить стадион. Сейчас разрабатывается бизнес-план, и мы даже уже получили от города предварительные наметки по месту, где он может быть возведен. Вероятные инвесторы находятся именно в Эмиратах. Так что заявление хотя и было немножко популистским, но для него есть основания. Но подчеркну, что пока слишком рано делать какие-то выводы. И отмечу, что кое-что было потеряно в переводе. Речь шла о том, что если стадион будет построен, то будет носить имя шейха, что придаст еще большую прочность связям Беларуси и Эмиратов. То есть разговор именно о новом стадионе, а не о переименовании ОСК «Брестский», где «Динамо» проводит свои матчи. Эта арена — унитарная собственность облисполкома, поэтому мы никоим образом на него не претендуем. И тем более не думаем о переименовании.

Сегодня в Бресте состоялась встреча хозактива города, на которой Александр Рогачук познакомил присутствующих с направлением развития города вплоть до празднования тысячелетия. Этого вопроса мы ещё коснёмся в ряде публикаций, а пока вернёмся к стадиону.



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Действительно, вопрос рассматривается, и в скором времени в город прибудут представители инвестора, с которыми будут проходить переговоры на данную тему. Председатель Брестского городского исполнительного комитета рассказал, что предложит гостям довольно хорошую площадку для строительства - у Каменецкого кольца , если ехать от города по Радужной, справа. Самое главное там имеется - развитая транспортная инфраструктура, включая выход трассы М1 и Западного обхода. Всё остальное - дело техники и конечно, инвестиций.



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Строительство подобных масштабных объектов в черте города дело довольно проблематичное, поэтому их выносят на окраины, что даёт толчок развитию этих территорий. Как пример, можно вспомнить Борисов-арену. И пусть наш будет называться несколько необычно, это уже право инвестора. А город, между тем, получит ещё один спортивный объект без бюджетных вложений. Если конечно, инвесторы согласятся.

Сроки строительства не называются, но можно предположить, что с учётом необходимости подготовки проектно-сметной документации, это уже будет после празднования тысячелетия города, которое к слову состоится в сентябре 2019 года.