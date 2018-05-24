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Мэр Бреста рассказал, какую площадку город может предоставить под стадион имени шейха
25.05.2018 06:26 — Разное | Виртуальный Брест
Информация о том, что стадион ФК «Динамо-Брест» может быть
Оказалось, ни об одном из существующих, а о новом, который собираются только построить. Трудности перевода, так сказать.
Директор по развитию ФК «Динамо-Брест» Виктор Радьков в разговоре с корреспондентом SPORT.TUT.BY
Сегодня в Бресте состоялась встреча хозактива города, на которой Александр Рогачук познакомил присутствующих с направлением развития города вплоть до празднования тысячелетия. Этого вопроса мы ещё коснёмся в ряде публикаций, а пока вернёмся к стадиону.
Действительно, вопрос рассматривается, и в скором времени в город прибудут представители инвестора, с которыми будут проходить переговоры на данную тему. Председатель Брестского городского исполнительного комитета рассказал, что предложит гостям довольно хорошую площадку для строительства - у
Строительство подобных масштабных объектов в черте города дело довольно проблематичное, поэтому их выносят на окраины, что даёт толчок развитию этих территорий. Как пример, можно вспомнить Борисов-арену. И пусть наш будет называться несколько необычно, это уже право инвестора. А город, между тем, получит ещё один спортивный объект без бюджетных вложений. Если конечно, инвесторы согласятся.
Сроки строительства не называются, но можно предположить, что с учётом необходимости подготовки проектно-сметной документации, это уже будет после празднования тысячелетия города, которое к слову состоится в сентябре 2019 года.
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Информация о том, что стадион ФК «Динамо-Брест» может быть назван в честь шейха Зайд ибн Султан Аль Нахайяна затронула даже те слои общества, которые к футболу...
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