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На перекрёстке бульвар - Гоголя произошло ДТП - фото
25.05.2018 06:26 — Разное | Виртуальный Брест
Ещё одно вечернее ДТП произошло сегодня, 24 мая 2018 года в городе Бресте на перекрёстке бульвара Космонавтов и Гоголя, и вероятно, есть пострадавшие, так как вызвали скорую помощь.
Некоторое время было сложно проехать на данном участке.
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Ещё одно вечернее ДТП произошло сегодня, 24 мая 2018 года в городе Бресте на перекрёстке бульвара Космонавтов и Гоголя, и вероятно, есть пострадавшие, так как вызвали...
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