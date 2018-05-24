На перекрёстке бульвар - Гоголя произошло ДТП - фото

Ещё одно вечернее ДТП произошло сегодня, 24 мая 2018 года в городе Бресте на перекрёстке бульвара Космонавтов и Гоголя, и вероятно, есть пострадавшие, так как вызвали скорую помощь.



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Некоторое время было сложно проехать на данном участке.



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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55823.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55823.php

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