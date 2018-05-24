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На ул. Московской сбили человека на пешеходном переходе - фото
25.05.2018 06:26 — Разное | Виртуальный Брест
Пока информация только от очевидцев, они сообщают, что сегодня, 24 мая 2018 года в Бресте на ул. Московской, у перекрёстка с ул. Советской Конституции сбили человека. Обстоятельства неизвестны, на месте происшествия работали медики.
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Пока информация только от очевидцев, они сообщают, что сегодня, 24 мая 2018 года в Бресте на ул. Московской, у перекрёстка с ул. Советской Конституции сбили человека....
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