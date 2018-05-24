Брестские туристы-школьники лучшие в республике

Республиканская спартакиада среди детей и молодёжи в соревнованиях по туристско-прикладным многоборьям в технике пешеходного туризма состоялась 17-20 мая 2018 г. в красивейшем урочище «Белый берег» возле г.Бобруйска.



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Брестчину представляла сборная команда из спортсменов-туристов Каменецкого, Кобринского, Брестского, Пружанского, Лунинецкого районов и г. Барановичи.

Итогом уверенного выступления («за явным преимуществом»!) стало повторение брестскими ребятам прошлогоднего «золотого дубля» - команды старшей и младшей возрастной групп стали победителями Спартакиады!

В личном зачёте «золото» у Дубовика Никиты, Галушко Александра; «серебро» у Дубовик Алеси, Гателюк Дарьи; «бронза» у Хомич Юлии. Поздравляем!

Победа брестчан стала возможной благодаря грамотной и самоотверженной работе тренеров команды Наруты Антона Борисовича, Гребня Владислава Александровича, тренеров ребят в регионах, четкой и результативной работы сотрудников отдела спортивного туризма и ориентирования ГУО «Брестский областной центр туризма и краеведения детей и молодёжи» Малашука А.С., Гавриловой Е.В., Абрамчика В.Н.

Впереди у команды туристский слёт учащихся Союзного государства. Удачи!

Абрамчик В.Н., методист ГУО «Брестский областной

центр туризма и краеведения детей и молодёжи»