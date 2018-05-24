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Средняя зарплата белорусов в апреле: на 5 рублей меньше, чем в марте
Больше всего заработали минчане, там номинальная начисленная средняя заработная плата составила 1 275,3 рублей. Меньше всего – работники
Самая высокая номинальная начисленная средняя заработная плата в апреле была у работников сферы информационных технологий – 3699,3 рублей. Самая низкая – у работников парикмахерских и салонов красоты: 474,8 рублей.
Напомним, по итогам марта номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси составила 926,8 рублей.
Самые высокие показатели в марте также были в
По сферам деятельности в марте больше всего зарабатывали те, кто занят в информационных технологиях и деятельности в области информационного обслуживания. Номинальная начисленная средняя зарплата там составила 5 092,5 рублей. Меньше всего в марте получили работники парикмахерских и салонов красоты – в среднем 464 рубля.
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Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в апреле 2018 г. составила 921 рубль.
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