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Средняя зарплата белорусов в апреле: на 5 рублей меньше, чем в марте

25.05.2018 06:40 — Разное | Myfin  
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Средняя зарплата белорусов в апреле: на 5 рублей меньше, чем в марте
фото: Myfin.by

Больше всего заработали минчане, там номинальная начисленная средняя заработная плата составила 1 275,3 рублей. Меньше всего – работники Могилевской области: в среднем по 775,7 рублей.

Самая высокая номинальная начисленная средняя заработная плата в апреле была у работников сферы информационных технологий – 3699,3 рублей. Самая низкая – у работников парикмахерских и салонов красоты: 474,8 рублей.

Напомним, по итогам марта номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси составила 926,8 рублей.

Самые высокие показатели в марте также были в Минске, где средняя зарплата составила 1 364,9 рублей. Самые низкие – в Витебской области. Там номинальная начисленная средняя заработная плата составила 764,8 рублей.

По сферам деятельности в марте больше всего зарабатывали те, кто занят в информационных технологиях и деятельности в области информационного обслуживания. Номинальная начисленная средняя зарплата там составила 5 092,5 рублей. Меньше всего в марте получили работники парикмахерских и салонов красоты – в среднем 464 рубля.  

 
Теги: Минск
 
 
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Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в апреле 2018 г. составила 921 рубль.
 
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