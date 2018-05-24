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И отдохнуть, и подработать: детские лагеря в Беларуси открывают сезон
25.05.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Почти шесть тысяч детских оздоровительных лагерей будут работать этим летом в Беларуси. Сейчас идут последние приготовления учреждений. Вопросы решаются оперативно, сезон начнется в первых числах июня, передает «МИР 24».
Отдохнуть в санатории сможет каждый третий маленький белорус. Цена путевок будет доступной. К примеру, детская путевка на 18 дней обойдется в 200 долларов. Причем часть затрат понесут предприятия и местные бюджеты. Более того, будут работать и трудовые лагеря. Дети от 15 до 18 лет смогут не только отдохнуть, но и
Во многих трудовых лагерях будет организованно круглосуточное пребывание детей. Главная задача, отмечают в Министерстве образования, – обеспечить безопасность школьников.
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Отдохнуть в санатории сможет каждый третий маленький белорус. Цена путевок будет доступной. К примеру, детская путевка на 18 дней обойдется в 200 долларов. Причем...
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