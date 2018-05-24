И отдохнуть, и подработать: детские лагеря в Беларуси открывают сезон

Почти шесть тысяч детских оздоровительных лагерей будут работать этим летом в Беларуси. Сейчас идут последние приготовления учреждений. Вопросы решаются оперативно, сезон начнется в первых числах июня, передает «МИР 24».

Отдохнуть в санатории сможет каждый третий маленький белорус. Цена путевок будет доступной. К примеру, детская путевка на 18 дней обойдется в 200 долларов. Причем часть затрат понесут предприятия и местные бюджеты. Более того, будут работать и трудовые лагеря. Дети от 15 до 18 лет смогут не только отдохнуть, но и заработать денег.

«Ребята могут поработать и заработать немного денег. Такие лагеря будут круглосуточные, больше в сельской местности, чтобы участвовать в работе сельхозпредприятий. Так и при школах, они смогут поучаствовать в ремонте мебели, что-то прополоть. И это все тоже будет оплачиваться», – отметил начальник главного управления воспитательной работы Министерства образования Республики Беларусь Эдуард Томильчик.

Во многих трудовых лагерях будет организованно круглосуточное пребывание детей. Главная задача, отмечают в Министерстве образования, – обеспечить безопасность школьников.