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В Юбилейном пройдет фестиваль творческих династий «Сваякі запрашаюць»
25.05.2018 — Разное | Новости Волковыска
Участники выяснят, кто их из них лучший в исполнении частушек, миниатюр, белорусских народных песен. Еще состязание определит самого искусного повара в конкурсе-дегустаци.
Действие развернется 27 мая в агрогородке Юбилейный. Выбран он не случайно: именно тут живут участники народного семейного ансамбля «Сваякі» - победители телевизионного фольклорного шоу «Хата на хату».
Все участники фестиваля смогут посетить музейную экспозицию «Сцяжынкі жыцця «Сваякоў».
Начало в 12 часов.
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Участники выяснят, кто их из них лучший в исполнении частушек, миниатюр, белорусских народных песен. Еще состязание определит самого искусного...
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