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В Юбилейном пройдет фестиваль творческих династий «Сваякі запрашаюць»

25.05.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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В Юбилейном пройдет фестиваль творческих династий «Сваякі запрашаюць»

Участники выяснят, кто их из них лучший в исполнении частушек, миниатюр, белорусских народных песен. Еще состязание определит самого искусного повара в конкурсе-дегустаци.

Действие развернется 27 мая в  агрогородке Юбилейный. Выбран он не случайно: именно тут живут участники народного семейного ансамбля «Сваякі» - победители  телевизионного фольклорного шоу «Хата на хату».

Все участники фестиваля смогут посетить музейную экспозицию «Сцяжынкі жыцця «Сваякоў».

Начало в 12 часов.

 
 
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Участники выяснят, кто их из них лучший в исполнении частушек, миниатюр, белорусских народных песен. Еще состязание определит самого искусного...
 
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