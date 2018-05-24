В Юбилейном пройдет фестиваль творческих династий «Сваякі запрашаюць»





Участники выяснят, кто их из них лучший в исполнении частушек, миниатюр, белорусских народных песен. Еще состязание определит самого искусного повара в конкурсе-дегустаци.

Действие развернется 27 мая в агрогородке Юбилейный. Выбран он не случайно: именно тут живут участники народного семейного ансамбля «Сваякі» - победители телевизионного фольклорного шоу «Хата на хату».

Все участники фестиваля смогут посетить музейную экспозицию «Сцяжынкі жыцця «Сваякоў».

Начало в 12 часов.