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Видеофакт: песчаный смерч в Гомельской области
Жители Лоевского района сумели снять на видео смерч, который возник в поле. Смотрите кадры редкого для Беларуси природного явления.
"Сейчас посмотрим, коров колхозных поднимет или нет", – прокомментировала происходящее одна из очевидцев.
По информации специалистов, на видео сняли немезоциклонный смерч, который возникает под кучево-дождевыми облаками на границе восходящих и нисходящих потоков,пишет
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Жители Лоевского района сумели снять на видео смерч, который возник в поле. Смотрите кадры редкого для Беларуси природного явления.
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