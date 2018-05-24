Видеофакт: песчаный смерч в Гомельской области





Смерч был зафиксирован на видео днем 24 мая. Ранее синоптики объявили в республике оранжевый уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий.

"Сейчас посмотрим, коров колхозных поднимет или нет", – прокомментировала происходящее одна из очевидцев.