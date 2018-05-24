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Видеофакт: песчаный смерч в Гомельской области

25.05.2018 01:00 — Разное | Партизан  
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Жители Лоевского района сумели снять на видео смерч, который возник в поле. Смотрите кадры редкого для Беларуси природного явления.


 Смерч был зафиксирован на видео днем 24 мая. Ранее синоптики объявили в республике оранжевый уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий.

 

"Сейчас посмотрим, коров колхозных поднимет или нет", – прокомментировала происходящее одна из очевидцев.

 

По информации специалистов, на видео сняли немезоциклонный смерч, который возникает под кучево-дождевыми облаками на границе восходящих и нисходящих потоков,пишет sputnik.by

 
 
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Жители Лоевского района сумели снять на видео смерч, который возник в поле. Смотрите кадры редкого для Беларуси природного явления.
 
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