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Беларусь предлагает Китаю вместе создать космический спутник

25.05.2018 00:54 — Разное | Партизан  
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Беларусь предлагает Китаю вместе создать космический спутник. Об этом сообщил председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков, пишет БЕЛТА.

 


"Китай имеет большую программу исследований космоса, у страны не один спутник дистанционного зондирования Земли и связи. Поэтому у меня есть конкретное предложение по участию в создании нашего спутника и по выполнению научных исследований, когда спутник будет работать. В этой связи на перспективу может быть и совместный белорусско-китайский спутник. Сейчас мы разрабатываем новый спутник с российскими учеными. Но, возможно, следующий спутник после этого или параллельно можем начать разрабатывать с китайскими учеными. Это широкое поле деятельности", - сказал Владимир Гусаков.


 


Владимир Гусаков и Бай Чуньли Председатель Президиума НАН обратил внимание, что космические снимки сегодня очень востребованы. Только в Беларуси снимки космического аппарата дистанционного зондирования земли используют 11 министерств, есть заинтересованность и за рубежом.

 

 
 
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Беларусь предлагает Китаю вместе создать космический спутник. Об этом сообщил председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков,...
 
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