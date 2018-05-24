ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

10 идей, как провести последние весенние выходные в Минске

25.05.2018 07:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Последние майские выходные будут очень сытными, потому что в субботу и в воскресенье в Минске пройдет фестиваль славянской кухни, а еще на этой неделе стартовал новый гастрофест. Кроме того, организаторы традиционно готовят и другие мероприятия в городе. Чтобы не потеряться в изобилии предложений, AFISHA.TUT.BY выбрала лучшее в новом гиде на грядущий уик-энд.

Узнать, как проходят боевые поединки


Когда: 25 мая, 18.00

Где: , пр-т Победителей, 65

Сколько: от 13 рублей

Любителей единоборств ждет 11 интернациональных боев: на турнир приедут бойцы из Польши Литвы, России, Румынии, Казахстана, Молдовы и Украины. Отметим, что на протяжении боев болельщики будут находиться в непосредственной близости к рингу, что придаст еще больше адреналина и эмоционального накала в каждый бой. Главное правило, которого придерживаются организаторы: турнир — это не просто спортивное состязание, но еще и зрелищное шоу. Кстати, выйти на ринг сможет любой желающий.

Посетить большой ландшафтный фестиваль


Фото: gardener.ru

Когда: 25, 26 и 27 мая, с 11.00

Где: на территории питомника декоративных растений «Красный клен» (Колодищанский с/с, 75 район д. Жуков Луг; заезд с дороги Колодищи — Заславль)

Сколько: бесплатно

Если вы владелец частного дома или дачи — это мероприятие определенно для вас. Традиционно здесь удастся узнать все о благоустройстве и озеленении. По словам организаторов, гости найдут товары для загородной жизни, смогут сделать покупки со скидками, отдохнут на природе и побывают на полезных бесплатных мастер-классах. Кстати, на фестиваль можно приходить семьями — планируются занятия по экологии для детей, посадке растений, фигурной резке, плетению венков, созданию декоративного огорода и даже приготовлению блюд на свежем воздухе.

Сходить на фестиваль креативных идей


Фото: Мария Войтик

Когда: с 25 по 27 мая, с 14.00

Где: в пространстве «Ok16»

Сколько: вход на фестиваль свободный

Фестиваль направлен в первую очередь на поиск и презентацию молодых талантливых дизайнеров. Но показать себя смогут не только модельеры и стилисты, но и фотографы, иллюстраторы, блогеры. На уже привычном минчанам Fashion-маркете продемонстрируют авторскую одежду, обувь и аксессуары. А еще покажут фильмы о современном искусстве, прочтут лекции, к примеру, о цветовом маркетинге в инстаграме. Пройдут также творческие состязания для блогеров.

Поддержать фотовыставку «Нужные дети»


Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Когда: с 25 мая по 1 июня

Где: , пл. Свободы, 23А

Сколько: бесплатно

«Нужные дети» — проект, который призван формировать равное отношение к детям, вне зависимости от особенностей их психофизического развития. Новая фотовыставка состоит из портретов известных и простых людей разного возраста и профессий и детей из школы-интерната. В проекте приняли участие Александр Солодуха, Алексей Хлестов, Александр Богданович, Анна Бонд, Анастасия Тиханович и другие. Церемония открытия выставки запланирована на 25 мая, в 14.00.

Попробовать славянскую кухню на «Панском базаре»


Когда: 26−27 мая

Где: , ул. Орловская, 80

Сколько: взрослый — 5 рублей, дети до 12 лет — бесплатно

Хотите хлеба и зрелищ? Тогда можно отправиться в выходные в парк развлечений «Дримлэнд» — здесь впервые пройдет масштабный фестиваль славянской кухни. Колдуны и клецки, голубцы и драники, борщ, блины, вареники и запеченные яблоки — одни из кулинарных изысков, которые будут представлены на мероприятии. Можно будет принять участие в мастер-классах, сплести лапти из лозы или потанцевать под песни групп «Стары Ольса», Znich и других музыкантов.

Тусоваться на «репетиции» Viva Braslav Open Air


Когда: 26 мая, 18.00

Где: , ул. Октябрьская, 16

Сколько: стоимость билетов от 15,95 рубля Купить билет

Возрастные ограничения: 12+ (до 23.00), 18+ (после 23.00)

Организаторы Viva Braslav Open Air обещают наполнить последние выходные весны по-настоящему жаркой атмосферой. Планируется насыщенная музыкальная программа, зрелищное шоу и зоны фудкортов. Минчан ждут выступления хедлайнеров из России — Антоха МС, один из известных отечественных электронщиков Mujuice (Electronic Live set) и впервые в Минске — электронный дуэт VeiiLA из Санкт-Петербурга.

А в ботаническом саду зацветут рододендроны


Фото использовано в качестве иллюстрации villaved.ru

Когда: с 26 мая по 27 мая, сб-вс 11.00−19.00

Где: , пл. Калинина

Сколько: вход на ландшафтную зону ботанического сада платный — 7 рублей полный билет, льготный билет для учащихся, студентов, пенсионеров — 4 рубля, бесплатный вход — для детей до 6 лет, многодетных семей и инвалидов всех групп

На смену цветению сирени в ботаническом саду пришло время массового цветения не менее известной коллекции рододендронов. Рекомендуем приходить семьями, чтобы не только увидеть и сфотографироваться на фоне цветущих растений, но и вкусно покушать в организованных фуд-зонах, весело провести время на концерте и купить уникальные изделия, созданные ремесленниками.

Отдохнуть на семейном пикнике «Букидс»


Когда: 27 мая, 10.00

Где: , ул. Козлова, 3

Сколько: детям — бесплатно, взрослые — 15 рублей

В воскресенье в центре города можно будет смотреть театральные спектакли, пить лимонады, слушать классику и импровизацию, играть в подвижные игры и отдыхать на свежем воздухе. В течение дня желающие попробуют себя в роли экспериментаторов, флористов, художников, и архитекторов: всевозможные мастер-классы будут идти беспрерывно. Чтобы посетителям было комфортно провести день на фестивале, будут действовать фермерский фудкорт и кофейня.

Увидеть лучшие мировые фотографии


Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Когда: каждый день по 12 июня

Где: , пр-т Машерова, 9

Сколько: 5 рублей, льготный 2,5 рубля

Протесты и теракты, гуманитарный кризис и нанотехнологии, утилизации пластика и спасение слонят-сирот, уроки плавания для женщин и история загадочного заболевания — все это и не только могут увидеть посетители выставки World Press Photo, которая открылась 23 мая в Минске. Посмотрев на эти фотографии, вы сможете отправиться в кругосветное путешествие и узнать, что происходит в самых разных местах планеты.

Купить на 20 рублей полтора килограмма еды


Фото: gastrofest. b

Когда: каждый день по 10 июня

Где: в 20 заведениях столицы — какие именно — здесь

Сколько: 20 рублей

Вареные раки, бургеры, кальмары и шашлыки в большом количестве — с 24 мая по 10 июня в Минске проходит новый гастрофест. Фестиваль организован снова на тему крафта (такая тема уже была в мае прошлого года). Сеты можно попробовать в 20 заведениях столицы. Стоимость каждого из них — 20 рублей.

Бонус: конечно, традиционно будет работать и «Бесплатная пешеходка». А 27 мая на площадке перед Большим театром в 17.10 снова будет звучать оркестр.

Заходите на AFISHA.TUT.BY, выбирайте нужную дату и смотрите, что еще нового и интересного подготовили организаторы мероприятий.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы не потеряться в изобилии предложений, AFISHA.TUT.BY выбрала лучшее в новом гиде на грядущий уик-энд.
 
Новости дня
Новости разные
 
Первый народный. Наглядная история автомобилей "Москвич"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.05.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика