10 идей, как провести последние весенние выходные в Минске

Последние майские выходные будут очень сытными, потому что в субботу и в воскресенье в Минске пройдет фестиваль славянской кухни, а еще на этой неделе стартовал новый гастрофест . Кроме того, организаторы традиционно готовят и другие мероприятия в городе. Чтобы не потеряться в изобилии предложений, AFISHA.TUT.BY выбрала лучшее в новом гиде на грядущий уик-энд.

Когда: 25 мая, 18.00 Где: Прайм Холл , пр-т Победителей, 65 Сколько: от 13 рублей

Любителей единоборств ждет 11 интернациональных боев: на турнир приедут бойцы из Польши Литвы, России, Румынии, Казахстана, Молдовы и Украины. Отметим, что на протяжении боев болельщики будут находиться в непосредственной близости к рингу, что придаст еще больше адреналина и эмоционального накала в каждый бой. Главное правило, которого придерживаются организаторы: турнир — это не просто спортивное состязание, но еще и зрелищное шоу. Кстати, выйти на ринг сможет любой желающий.



Фото: gardener.ru

Когда: 25, 26 и 27 мая, с 11.00 Где: на территории питомника декоративных растений «Красный клен» (Колодищанский с/с, 75 район д. Жуков Луг; заезд с дороги Колодищи — Заславль) Сколько: бесплатно

Если вы владелец частного дома или дачи — это мероприятие определенно для вас. Традиционно здесь удастся узнать все о благоустройстве и озеленении. По словам организаторов, гости найдут товары для загородной жизни, смогут сделать покупки со скидками, отдохнут на природе и побывают на полезных бесплатных мастер-классах. Кстати, на фестиваль можно приходить семьями — планируются занятия по экологии для детей, посадке растений, фигурной резке, плетению венков, созданию декоративного огорода и даже приготовлению блюд на свежем воздухе.



Фото: Мария Войтик

Когда: с 25 по 27 мая, с 14.00 Где: в пространстве «Ok16» Сколько: вход на фестиваль свободный

Фестиваль направлен в первую очередь на поиск и презентацию молодых талантливых дизайнеров. Но показать себя смогут не только модельеры и стилисты, но и фотографы, иллюстраторы, блогеры. На уже привычном минчанам Fashion-маркете продемонстрируют авторскую одежду, обувь и аксессуары. А еще покажут фильмы о современном искусстве, прочтут лекции, к примеру, о цветовом маркетинге в инстаграме. Пройдут также творческие состязания для блогеров.



Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Когда: с 25 мая по 1 июня Где: Верхний город , пл. Свободы, 23А Сколько: бесплатно

«Нужные дети» — проект, который призван формировать равное отношение к детям, вне зависимости от особенностей их психофизического развития. Новая фотовыставка состоит из портретов известных и простых людей разного возраста и профессий и детей из школы-интерната. В проекте приняли участие Александр Солодуха, Алексей Хлестов, Александр Богданович, Анна Бонд, Анастасия Тиханович и другие. Церемония открытия выставки запланирована на 25 мая, в 14.00.





Когда: 26−27 мая Где: Дримлэнд , ул. Орловская, 80 Сколько: взрослый — 5 рублей, дети до 12 лет — бесплатно

Хотите хлеба и зрелищ? Тогда можно отправиться в выходные в парк развлечений «Дримлэнд» — здесь впервые пройдет масштабный фестиваль славянской кухни. Колдуны и клецки, голубцы и драники, борщ, блины, вареники и запеченные яблоки — одни из кулинарных изысков, которые будут представлены на мероприятии. Можно будет принять участие в мастер-классах, сплести лапти из лозы или потанцевать под песни групп «Стары Ольса», Znich и других музыкантов.





Когда: 26 мая, 18.00 Где: Ok16 , ул. Октябрьская, 16 Сколько: стоимость билетов от 15,95 рубля Купить билет Возрастные ограничения: 12+ (до 23.00), 18+ (после 23.00)

Организаторы Viva Braslav Open Air обещают наполнить последние выходные весны по-настоящему жаркой атмосферой. Планируется насыщенная музыкальная программа, зрелищное шоу и зоны фудкортов. Минчан ждут выступления хедлайнеров из России — Антоха МС, один из известных отечественных электронщиков Mujuice (Electronic Live set) и впервые в Минске — электронный дуэт VeiiLA из Санкт-Петербурга.



Фото использовано в качестве иллюстрации villaved.ru

Когда: с 26 мая по 27 мая, сб-вс 11.00−19.00 Где: Центральный ботанический сад НАН Беларуси , пл. Калинина Сколько: вход на ландшафтную зону ботанического сада платный — 7 рублей полный билет, льготный билет для учащихся, студентов, пенсионеров — 4 рубля, бесплатный вход — для детей до 6 лет, многодетных семей и инвалидов всех групп

На смену цветению сирени в ботаническом саду пришло время массового цветения не менее известной коллекции рододендронов. Рекомендуем приходить семьями, чтобы не только увидеть и сфотографироваться на фоне цветущих растений, но и вкусно покушать в организованных фуд-зонах, весело провести время на концерте и купить уникальные изделия, созданные ремесленниками.

Когда: 27 мая, 10.00 Где: Дворец искусств , ул. Козлова, 3 Сколько: детям — бесплатно, взрослые — 15 рублей

В воскресенье в центре города можно будет смотреть театральные спектакли, пить лимонады, слушать классику и импровизацию, играть в подвижные игры и отдыхать на свежем воздухе. В течение дня желающие попробуют себя в роли экспериментаторов, флористов, художников, и архитекторов: всевозможные мастер-классы будут идти беспрерывно. Чтобы посетителям было комфортно провести день на фестивале, будут действовать фермерский фудкорт и кофейня.



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Когда: каждый день по 12 июня Где: Корпус , пр-т Машерова, 9 Сколько: 5 рублей, льготный 2,5 рубля

Протесты и теракты, гуманитарный кризис и нанотехнологии, утилизации пластика и спасение слонят-сирот, уроки плавания для женщин и история загадочного заболевания — все это и не только могут увидеть посетители выставки World Press Photo, которая открылась 23 мая в Минске. Посмотрев на эти фотографии, вы сможете отправиться в кругосветное путешествие и узнать, что происходит в самых разных местах планеты.



Фото: gastrofest. b

Когда: каждый день по 10 июня Где: в 20 заведениях столицы — какие именно — здесь Сколько: 20 рублей

Вареные раки, бургеры, кальмары и шашлыки в большом количестве — с 24 мая по 10 июня в Минске проходит новый гастрофест . Фестиваль организован снова на тему крафта (такая тема уже была в мае прошлого года). Сеты можно попробовать в 20 заведениях столицы. Стоимость каждого из них — 20 рублей.

Бонус: конечно, традиционно будет работать и «Бесплатная пешеходка» . А 27 мая на площадке перед Большим театром в 17.10 снова будет звучать оркестр .

Заходите на AFISHA.TUT.BY , выбирайте нужную дату и смотрите, что еще нового и интересного подготовили организаторы мероприятий.