10 идей, как провести последние весенние выходные в Минске

Последние майские выходные будут очень сытными, потому что в субботу и в воскресенье в Минске пройдет фестиваль славянской кухни, а еще на этой неделе стартовал новый гастрофест. Кроме того, организаторы традиционно готовят и другие мероприятия в городе. Чтобы не потеряться в изобилии предложений, AFISHA.TUT.BY выбрала лучшее в новом гиде на грядущий уик-энд.
Любителей единоборств ждет 11 интернациональных боев: на турнир приедут бойцы из Польши Литвы, России, Румынии, Казахстана, Молдовы и Украины. Отметим, что на протяжении боев болельщики будут находиться в непосредственной близости к рингу, что придаст еще больше адреналина и эмоционального накала в каждый бой. Главное правило, которого придерживаются организаторы: турнир — это не просто спортивное состязание, но еще и зрелищное шоу. Кстати, выйти на ринг сможет любой желающий.
Где: на территории питомника декоративных растений «Красный клен» (Колодищанский с/с, 75 район д. Жуков Луг; заезд с дороги Колодищи — Заславль)
Сколько: бесплатно
Если вы владелец частного дома или дачи — это мероприятие определенно для вас. Традиционно здесь удастся узнать все о благоустройстве и озеленении. По словам организаторов, гости найдут товары для загородной жизни, смогут сделать покупки со скидками, отдохнут на природе и побывают на полезных бесплатных мастер-классах. Кстати, на фестиваль можно приходить семьями — планируются занятия по экологии для детей, посадке растений, фигурной резке, плетению венков, созданию декоративного огорода и даже приготовлению блюд на свежем воздухе.
Фестиваль направлен в первую очередь на поиск и презентацию молодых талантливых дизайнеров. Но показать себя смогут не только модельеры и стилисты, но и фотографы, иллюстраторы, блогеры. На уже привычном минчанам Fashion-маркете продемонстрируют авторскую одежду, обувь и аксессуары. А еще покажут фильмы о современном искусстве, прочтут лекции, к примеру, о цветовом маркетинге в инстаграме. Пройдут также творческие состязания для блогеров.
«Нужные дети» — проект, который призван формировать равное отношение к детям, вне зависимости от особенностей их психофизического развития. Новая фотовыставка состоит из портретов известных и простых людей разного возраста и профессий и детей из школы-интерната. В проекте приняли участие Александр Солодуха, Алексей Хлестов, Александр Богданович, Анна Бонд, Анастасия Тиханович и другие. Церемония открытия выставки запланирована на 25 мая, в 14.00.
Сколько: взрослый — 5 рублей, дети до 12 лет — бесплатно
Хотите хлеба и зрелищ? Тогда можно отправиться в выходные в парк развлечений «Дримлэнд» — здесь впервые пройдет масштабный фестиваль славянской кухни. Колдуны и клецки, голубцы и драники, борщ, блины, вареники и запеченные яблоки — одни из кулинарных изысков, которые будут представлены на мероприятии. Можно будет принять участие в мастер-классах, сплести лапти из лозы или потанцевать под песни групп «Стары Ольса», Znich и других музыкантов.
Возрастные ограничения: 12+ (до 23.00), 18+ (после 23.00)
Организаторы Viva Braslav Open Air обещают наполнить последние выходные весны по-настоящему жаркой атмосферой. Планируется насыщенная музыкальная программа, зрелищное шоу и зоны фудкортов. Минчан ждут выступления хедлайнеров из России — Антоха МС, один из известных отечественных электронщиков Mujuice (Electronic Live set) и впервые в Минске — электронный дуэт VeiiLA из Санкт-Петербурга.
Сколько: вход на ландшафтную зону ботанического сада платный — 7 рублей полный билет, льготный билет для учащихся, студентов, пенсионеров — 4 рубля, бесплатный вход — для детей до 6 лет, многодетных семей и инвалидов всех групп
На смену цветению сирени в ботаническом саду пришло время массового цветения не менее известной коллекции рододендронов. Рекомендуем приходить семьями, чтобы не только увидеть и сфотографироваться на фоне цветущих растений, но и вкусно покушать в организованных фуд-зонах, весело провести время на концерте и купить уникальные изделия, созданные ремесленниками.
В воскресенье в центре города можно будет смотреть театральные спектакли, пить лимонады, слушать классику и импровизацию, играть в подвижные игры и отдыхать на свежем воздухе. В течение дня желающие попробуют себя в роли экспериментаторов, флористов, художников, и архитекторов: всевозможные мастер-классы будут идти беспрерывно. Чтобы посетителям было комфортно провести день на фестивале, будут действовать фермерский фудкорт и кофейня.
Протесты и теракты, гуманитарный кризис и нанотехнологии, утилизации пластика и спасение слонят-сирот, уроки плавания для женщин и история загадочного заболевания — все это и не только могут увидеть посетители выставки World Press Photo, которая открылась 23 мая в Минске. Посмотрев на эти фотографии, вы сможете отправиться в кругосветное путешествие и узнать, что происходит в самых разных местах планеты.
Вареные раки, бургеры, кальмары и шашлыки в большом количестве — с 24 мая по 10 июня в Минске проходит новый гастрофест. Фестиваль организован снова на тему крафта (такая тема уже была в мае прошлого года). Сеты можно попробовать в 20 заведениях столицы. Стоимость каждого из них — 20 рублей.