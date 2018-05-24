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Доллар чаще вверх, российский рубль - на месте: выбираем выгодные "короткие" вклады в валюте

25.05.2018 07:30 — Разное | Tut.by  
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Если в апреле ставки по депозитам в иностранной валюте сроком на месяц и на год в большинстве банков почти не менялись, то в мае ситуация выглядит иначе. FINANCE.TUT.BY подготовил очередной обзор «коротких» валютных вкладов, на которых можно выгодно разместить свободные средства.


фото с сайта: pixabay.com

Вклады в долларах

За прошедший месяц увеличили возможность заработка в долларах следующие банки:

  • БПС-Сбербанк — на 0,3%;
  • Идея Банк — на 0,6%;
  • Банк Москва-Минск — на 0,15%;
  • Паритетбанк — на 0,25%;
  • Технобанк — на 0,4%.

Есть и те, кто снизил ставки (такие решения в этом раз касались исключительно годовых вкладов): БТА Банк (минус 0,2%), Банк Решение (минус 0,4%) и Приорбанк (минус 0,25%). Кстати, Банк Решение в прошлом месяце повышал ставку лишь на 0,2%, так что сегодняшняя ставка меньше, чем 2 месяца назад.

Банк

Вклад

Срок размещения

Ставка

Отзывный/
безотзывный

Приорбанк

Выше.net

12 месяцев

0,5%

отзывный

Банк Решение

Online-решение

12 месяцев

1,5%

безотзывный

МТБанк

Актуальный

1 месяц

0,1%

отзывный

Актуальный

12 месяцев

0,5%

безотзывный

Альфа-Банк

INSYNC

13 месяцев

1%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

370 дней

1,8%

безотзывный

Линия роста

35 дней

0,5%

безотзывный

Беларусбанк

Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев

1,8%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Престижный

12 месяцев

2,2%

безотзывный

Интернет-вкл@д

1 месяц

0,51%

отзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

12 месяцев

1,7−2,0%

безотзывный

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

12 месяцев

2,2%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй онлайн

12 месяцев

1,4−1,5%

безотзывный

БТА Банк

БТА Мини

35 дней

0,3%

безотзывный

БТА Рекордный

12 месяцев

1,6%

безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

13 месяцев

1%

безотзывный

Идея Банк

Валютный 12 плюс

12 месяцев

2,1%

безотзывный

Банк Москва-Минск

Оптимальный

12 месяцев

1,90%

безотзывный

Паритетбанк

Стабильный доход

12 месяцев

1,6%

безотзывный

РРБ-Банк

Free-card

12 месяцев

0,5%

безотзывный

Технобанк

Отличный

12 месяцев

1,5%

безотзывный

Франсабанк

Верный расчет

12 месяцев

1,8%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Аккорд

1 месяц

1%

безотзывный

Цептер Этюд

12 месяцев

2%

безотзывный

Банк, вклад

Срок, ставка

Приорбанк

Выше.net

12 месяцев

0,5%

отзывный

Банк Решение

Online-решение

12 месяцев

1,5%

безотзывный

МТБанк

Актуальный

1 месяц

0,1%

отзывный

МТБанк

Актуальный

12 месяцев

0,5%

безотзывный

Альфа-Банк

INSYNC

13 месяцев

1%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

370 дней

1,8%

безотзывный

Белагропромбанк

Линия роста

35 дней

0,5%

безотзывный

Беларусбанк

Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев

1,8%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Престижный

12 месяцев

2,2%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Интернет-вкл@д

1 месяц

0,51%

отзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

12 месяцев

1,7−2,0%

безотзывный

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

12 месяцев

2,2%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй онлайн

12 месяцев

1,4−1,5%

безотзывный

БТА Банк

БТА Мини

35 дней

0,3%

безотзывный

БТА Банк

БТА Рекордный

12 месяцев

1,6%

безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

13 месяцев

1%

безотзывный

Идея Банк

Валютный 12 плюс

12 месяцев

2,1%

безотзывный

Банк Москва-Минск

Оптимальный

12 месяцев

1,90%

безотзывный

Паритетбанк

Стабильный доход

12 месяцев

1,6%

безотзывный

РРБ-Банк

Free-card

12 месяцев

0,5%

безотзывный

Технобанк

Отличный

12 месяцев

1,5%

безотзывный

Франсабанк

Верный расчет

12 месяцев

1,8%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Аккорд

1 месяц

1%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Этюд

12 месяцев

2%

безотзывный

Вклады в евро

В сегменте евро также видим Банк Решение, который снизил ставку по вкладу на год на 0,3%, и БТА Банк, который решил привлечь внимание к депозитам в евро, подняв ставку на 0,2% по годовому вкладу. Технобанк решил повышать и в долларовых, и в евро-депозитах — плюс 0,3% в данном сегменте по годовому вкладу.

Банк

Вклад

Срок размещения

Ставка

Отзывный/
безотзывный

Банк Решение

«Online-решение»

12 месяцев

0,7%

безотзывный

Приорбанк

Выше.net

12 месяцев

0,25%

отзывный

МТБанк

Актуальный

1 месяц

0,1%

отзывный

Актуальный

12 месяцев

0,5%

безотзывный

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

13 месяцев

0,15%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

370 дней

1,8%

безотзывный

@gro

35 дней

0,3%

безотзывный

Беларусбанк

Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев

1%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Выдатны

12 месяцев

0,4%

безотзывный

Интернет-вкл@д

1 месяц

0,1%

отзывный

Белинвестбанк

Срочный безотзывный

12 месяцев

0,2%

безотзывный

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

12 месяцев

0,7%

безотзывный

БТА Банк

БТА Мини

35 дней

0,2%

безотзывный

БТА Рекордный

12 месяцев

0,7%

безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

13 месяцев

1%

безотзывный

Идея Банк

Валютный 12 плюс

12 месяцев

0,8%

безотзывный

Банк Москва-Минск

Оптимальный

12 месяцев

0,5%

безотзывный

Паритетбанк

Стабильный доход

12 месяцев

0,8%

безотзывный

РРБ-Банк

Free-card

12 месяцев

0,5%

безотзывный

Франсабанк

Верный расчет

12 месяцев

1%

безотзывный

Технобанк

Отличный

12 месяцев

0,9%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Аккорд

1 месяц

1%

безотзывный

Цептер Этюд

12 месяцев

1%

безотзывный

Банк, вклад

Срок, ставка

Банк Решение

«Online-решение»

12 месяцев

0,7%

безотзывный

Приорбанк

Выше.net

12 месяцев

0,25%

отзывный

МТБанк

Актуальный

1 месяц

0,1%

отзывный

МТБанк

Актуальный

12 месяцев

0,5%

безотзывный

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

13 месяцев

0,15%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

370 дней

1,8%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

35 дней

0,3%

безотзывный

Беларусбанк

Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев

1%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Выдатны

12 месяцев

0,4%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Интернет-вкл@д

1 месяц

0,1%

отзывный

Белинвестбанк

Срочный безотзывный

12 месяцев

0,2%

безотзывный

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

12 месяцев

0,7%

безотзывный

БТА Банк

БТА Мини

35 дней

0,2%

безотзывный

БТА Банк

БТА Рекордный

12 месяцев

0,7%

безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

13 месяцев

1%

безотзывный

Идея Банк

Валютный 12 плюс

12 месяцев

0,8%

безотзывный

Банк Москва-Минск

Оптимальный

12 месяцев

0,5%

безотзывный

Паритетбанк

Стабильный доход

12 месяцев

0,8%

безотзывный

РРБ-Банк

Free-card

12 месяцев

0,5%

безотзывный

Франсабанк

Верный расчет

12 месяцев

1%

безотзывный

Технобанк

Отличный

12 месяцев

0,9%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Аккорд

1 месяц

1%

безотзывный

Цептер Банк

Цептер Этюд

12 месяцев

1%

безотзывный

Вклады в российских рублях

В течение двух месяцев ставки по вкладам в российских рублях удерживаются на одной позиции. У каждого банка она, конечно, своя. Лишь в прошлом месяце Технобанк понижал ставку на 0,2%, но сейчас нет и таких изменений.

Банк

Вклад

Срок размещения

Ставка

Отзывный/
безотзывный

Приорбанк

Пять звёзд

12 месяцев

4%

отзывный

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

13 месяцев

4,3%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

370 дней

6,5%

безотзывный

@gro

35 дней

3%

безотзывный

Беларусбанк

Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев

6%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Выдатны

1 месяц

2%

Безотзывный

Выдатны

12 месяц

4%

Безотзывный

Белинвестбанк

Срочный безотзывный

12 месяцев

4,6%

безотзывный

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

12 месяцев

6,5%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй онлайн

12 месяцев

5,1−5,3%

безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

13 месяцев

5,5%

безотзывный

Банк Москва-Минск

Оптимальный

12 месяцев

5,5%

безотзывный

Паритетбанк

Стабильный доход

12 месяцев

6,5%

безотзывный

Технобанк

Выгодный

45 дней

4%

отзывный

Новая вершина

12 месяцев

4%

отзывный

Франсабанк

Верный расчет

12 месяцев

6%

безотзывный

Банк, вклад

Срок, ставка

Приорбанк

Пять звёзд

12 месяцев

4%

отзывный

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

13 месяцев

4,3%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

370 дней

6,5%

безотзывный

Белагропромбанк

@gro

35 дней

3%

безотзывный

Беларусбанк

Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев

6%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Выдатны

1 месяц

2%

Безотзывный

Банк БелВЭБ

Выдатны

12 месяц

4%

Безотзывный

Белинвестбанк

Срочный безотзывный

12 месяцев

4,6%

безотзывный

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

12 месяцев

6,5%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй онлайн

12 месяцев

5,1−5,3%

безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

13 месяцев

5,5%

безотзывный

Банк Москва-Минск

Оптимальный

12 месяцев

5,5%

безотзывный

Паритетбанк

Стабильный доход

12 месяцев

6,5%

безотзывный

Технобанк

Выгодный

45 дней

4%

отзывный

Технобанк

Новая вершина

12 месяцев

4%

отзывный

Франсабанк

Верный расчет

12 месяцев

6%

безотзывный

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Теги: Минск
 
 
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FINANCE.TUT.BY подготовил очередной обзор "коротких" валютных вкладов, на которых можно выгодно разместить свободные средства.
 
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