Если в апреле ставки по депозитам в иностранной валюте сроком на месяц и на год в большинстве банков почти не менялись, то в мае ситуация выглядит иначе. FINANCE.TUT.BY подготовил очередной обзор «коротких» валютных вкладов, на которых можно выгодно разместить свободные средства.
Вклады в долларах
За прошедший месяц увеличили возможность заработка в долларах следующие банки:
Есть и те, кто снизил ставки (такие решения в этом раз касались исключительно годовых вкладов): БТА Банк (минус 0,2%), Банк Решение (минус 0,4%) и Приорбанк (минус 0,25%). Кстати, Банк Решение в прошлом месяце повышал ставку лишь на 0,2%, так что сегодняшняя ставка меньше, чем 2 месяца назад.
Банк
Вклад
Срок размещения
Ставка
Отзывный/
безотзывный
Приорбанк
Выше.net
12 месяцев
0,5%
отзывный
Банк Решение
Online-решение
12 месяцев
1,5%
безотзывный
МТБанк
Актуальный
1 месяц
0,1%
отзывный
Актуальный
12 месяцев
0,5%
безотзывный
Альфа-Банк
INSYNC
13 месяцев
1%
безотзывный
Белагропромбанк
@gro
370 дней
1,8%
безотзывный
Линия роста
35 дней
0,5%
безотзывный
Беларусбанк
Интернет-депозит-Тренд
12 месяцев
1,8%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Престижный
12 месяцев
2,2%
безотзывный
Интернет-вкл@д
1 месяц
0,51%
отзывный
Белинвестбанк
Личный выбор
12 месяцев
1,7−2,0%
безотзывный
Белорусский народный банк
Вклад в будущее
12 месяцев
2,2%
безотзывный
БПС-Сбербанк
Сохраняй онлайн
12 месяцев
1,4−1,5%
безотзывный
БТА Банк
БТА Мини
35 дней
0,3%
безотзывный
БТА Рекордный
12 месяцев
1,6%
безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
13 месяцев
1%
безотзывный
Идея Банк
Валютный 12 плюс
12 месяцев
2,1%
безотзывный
Банк Москва-Минск
Оптимальный
12 месяцев
1,90%
безотзывный
Паритетбанк
Стабильный доход
12 месяцев
1,6%
безотзывный
РРБ-Банк
Free-card
12 месяцев
0,5%
безотзывный
Технобанк
Отличный
12 месяцев
1,5%
безотзывный
Франсабанк
Верный расчет
12 месяцев
1,8%
безотзывный
Цептер Банк
Цептер Аккорд
1 месяц
1%
безотзывный
Цептер Этюд
12 месяцев
2%
безотзывный
Банк, вклад
Срок, ставка
Приорбанк
Выше.net
12 месяцев
0,5%
отзывный
Банк Решение
Online-решение
12 месяцев
1,5%
безотзывный
МТБанк
Актуальный
1 месяц
0,1%
отзывный
МТБанк
Актуальный
12 месяцев
0,5%
безотзывный
Альфа-Банк
INSYNC
13 месяцев
1%
безотзывный
Белагропромбанк
@gro
370 дней
1,8%
безотзывный
Белагропромбанк
Линия роста
35 дней
0,5%
безотзывный
Беларусбанк
Интернет-депозит-Тренд
12 месяцев
1,8%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Престижный
12 месяцев
2,2%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Интернет-вкл@д
1 месяц
0,51%
отзывный
Белинвестбанк
Личный выбор
12 месяцев
1,7−2,0%
безотзывный
Белорусский народный банк
Вклад в будущее
12 месяцев
2,2%
безотзывный
БПС-Сбербанк
Сохраняй онлайн
12 месяцев
1,4−1,5%
безотзывный
БТА Банк
БТА Мини
35 дней
0,3%
безотзывный
БТА Банк
БТА Рекордный
12 месяцев
1,6%
безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
13 месяцев
1%
безотзывный
Идея Банк
Валютный 12 плюс
12 месяцев
2,1%
безотзывный
Банк Москва-Минск
Оптимальный
12 месяцев
1,90%
безотзывный
Паритетбанк
Стабильный доход
12 месяцев
1,6%
безотзывный
РРБ-Банк
Free-card
12 месяцев
0,5%
безотзывный
Технобанк
Отличный
12 месяцев
1,5%
безотзывный
Франсабанк
Верный расчет
12 месяцев
1,8%
безотзывный
Цептер Банк
Цептер Аккорд
1 месяц
1%
безотзывный
Цептер Банк
Цептер Этюд
12 месяцев
2%
безотзывный
Вклады в евро
В сегменте евро также видим Банк Решение, который снизил ставку по вкладу на год на 0,3%, и БТА Банк, который решил привлечь внимание к депозитам в евро, подняв ставку на 0,2% по годовому вкладу. Технобанк решил повышать и в долларовых, и в евро-депозитах — плюс 0,3% в данном сегменте по годовому вкладу.
Банк
Вклад
Срок размещения
Ставка
Отзывный/
безотзывный
Банк Решение
«Online-решение»
12 месяцев
0,7%
безотзывный
Приорбанк
Выше.net
12 месяцев
0,25%
отзывный
МТБанк
Актуальный
1 месяц
0,1%
отзывный
Актуальный
12 месяцев
0,5%
безотзывный
Альфа-Банк
Альфа-Фикс
13 месяцев
0,15%
безотзывный
Белагропромбанк
@gro
370 дней
1,8%
безотзывный
@gro
35 дней
0,3%
безотзывный
Беларусбанк
Интернет-депозит-Тренд
12 месяцев
1%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Выдатны
12 месяцев
0,4%
безотзывный
Интернет-вкл@д
1 месяц
0,1%
отзывный
Белинвестбанк
Срочный безотзывный
12 месяцев
0,2%
безотзывный
Белорусский народный банк
Вклад в будущее
12 месяцев
0,7%
безотзывный
БТА Банк
БТА Мини
35 дней
0,2%
безотзывный
БТА Рекордный
12 месяцев
0,7%
безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
13 месяцев
1%
безотзывный
Идея Банк
Валютный 12 плюс
12 месяцев
0,8%
безотзывный
Банк Москва-Минск
Оптимальный
12 месяцев
0,5%
безотзывный
Паритетбанк
Стабильный доход
12 месяцев
0,8%
безотзывный
РРБ-Банк
Free-card
12 месяцев
0,5%
безотзывный
Франсабанк
Верный расчет
12 месяцев
1%
безотзывный
Технобанк
Отличный
12 месяцев
0,9%
безотзывный
Цептер Банк
Цептер Аккорд
1 месяц
1%
безотзывный
Цептер Этюд
12 месяцев
1%
безотзывный
Банк, вклад
Срок, ставка
Банк Решение
«Online-решение»
12 месяцев
0,7%
безотзывный
Приорбанк
Выше.net
12 месяцев
0,25%
отзывный
МТБанк
Актуальный
1 месяц
0,1%
отзывный
МТБанк
Актуальный
12 месяцев
0,5%
безотзывный
Альфа-Банк
Альфа-Фикс
13 месяцев
0,15%
безотзывный
Белагропромбанк
@gro
370 дней
1,8%
безотзывный
Белагропромбанк
@gro
35 дней
0,3%
безотзывный
Беларусбанк
Интернет-депозит-Тренд
12 месяцев
1%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Выдатны
12 месяцев
0,4%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Интернет-вкл@д
1 месяц
0,1%
отзывный
Белинвестбанк
Срочный безотзывный
12 месяцев
0,2%
безотзывный
Белорусский народный банк
Вклад в будущее
12 месяцев
0,7%
безотзывный
БТА Банк
БТА Мини
35 дней
0,2%
безотзывный
БТА Банк
БТА Рекордный
12 месяцев
0,7%
безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
13 месяцев
1%
безотзывный
Идея Банк
Валютный 12 плюс
12 месяцев
0,8%
безотзывный
Банк Москва-Минск
Оптимальный
12 месяцев
0,5%
безотзывный
Паритетбанк
Стабильный доход
12 месяцев
0,8%
безотзывный
РРБ-Банк
Free-card
12 месяцев
0,5%
безотзывный
Франсабанк
Верный расчет
12 месяцев
1%
безотзывный
Технобанк
Отличный
12 месяцев
0,9%
безотзывный
Цептер Банк
Цептер Аккорд
1 месяц
1%
безотзывный
Цептер Банк
Цептер Этюд
12 месяцев
1%
безотзывный
Вклады в российских рублях
В течение двух месяцев ставки по вкладам в российских рублях удерживаются на одной позиции. У каждого банка она, конечно, своя. Лишь в прошлом месяце Технобанк понижал ставку на 0,2%, но сейчас нет и таких изменений.