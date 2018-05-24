Если в апреле ставки по депозитам в иностранной валюте сроком на месяц и на год в большинстве банков почти не менялись, то в мае ситуация выглядит иначе. FINANCE.TUT.BY подготовил очередной обзор «коротких» валютных вкладов, на которых можно выгодно разместить свободные средства.



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Вклады в долларах

За прошедший месяц увеличили возможность заработка в долларах следующие банки:

БПС-Сбербанк — на 0,3%;

Идея Банк — на 0,6%;

Банк Москва-Минск — на 0,15%;

Паритетбанк — на 0,25%;

Технобанк — на 0,4%.

Есть и те, кто снизил ставки (такие решения в этом раз касались исключительно годовых вкладов): БТА Банк (минус 0,2%), Банк Решение (минус 0,4%) и Приорбанк (минус 0,25%). Кстати, Банк Решение в прошлом месяце повышал ставку лишь на 0,2%, так что сегодняшняя ставка меньше, чем 2 месяца назад.

Банк Вклад Срок размещения Ставка Отзывный/

безотзывный Приорбанк Выше.net

12 месяцев 0,5% отзывный Банк Решение Online-решение

12 месяцев 1,5% безотзывный МТБанк Актуальный

1 месяц 0,1% отзывный Актуальный

12 месяцев 0,5% безотзывный Альфа-Банк INSYNC

13 месяцев 1% безотзывный Белагропромбанк @gro

370 дней 1,8% безотзывный Линия роста

35 дней 0,5% безотзывный Беларусбанк Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев 1,8% безотзывный Банк БелВЭБ Престижный

12 месяцев 2,2% безотзывный Интернет-вкл@д

1 месяц 0,51% отзывный Белинвестбанк Личный выбор

12 месяцев 1,7−2,0% безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее

12 месяцев 2,2% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй онлайн

12 месяцев 1,4−1,5% безотзывный БТА Банк БТА Мини

35 дней 0,3% безотзывный БТА Рекордный

12 месяцев 1,6% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

13 месяцев 1% безотзывный Идея Банк Валютный 12 плюс

12 месяцев 2,1% безотзывный Банк Москва-Минск Оптимальный

12 месяцев 1,90% безотзывный Паритетбанк Стабильный доход

12 месяцев 1,6% безотзывный РРБ-Банк Free-card

12 месяцев 0,5% безотзывный Технобанк Отличный

12 месяцев 1,5% безотзывный Франсабанк Верный расчет

12 месяцев 1,8% безотзывный Цептер Банк Цептер Аккорд

1 месяц 1% безотзывный Цептер Этюд

12 месяцев 2% безотзывный

Банк, вклад Срок, ставка Приорбанк Выше.net

12 месяцев 0,5% отзывный Банк Решение Online-решение

12 месяцев 1,5% безотзывный МТБанк Актуальный

1 месяц 0,1% отзывный МТБанк Актуальный

12 месяцев 0,5% безотзывный Альфа-Банк INSYNC

13 месяцев 1% безотзывный Белагропромбанк @gro

370 дней 1,8% безотзывный Белагропромбанк Линия роста

35 дней 0,5% безотзывный Беларусбанк Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев 1,8% безотзывный Банк БелВЭБ Престижный

12 месяцев 2,2% безотзывный Банк БелВЭБ Интернет-вкл@д

1 месяц 0,51% отзывный Белинвестбанк Личный выбор

12 месяцев 1,7−2,0% безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее

12 месяцев 2,2% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй онлайн

12 месяцев 1,4−1,5% безотзывный БТА Банк БТА Мини

35 дней 0,3% безотзывный БТА Банк БТА Рекордный

12 месяцев 1,6% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

13 месяцев 1% безотзывный Идея Банк Валютный 12 плюс

12 месяцев 2,1% безотзывный Банк Москва-Минск Оптимальный

12 месяцев 1,90% безотзывный Паритетбанк Стабильный доход

12 месяцев 1,6% безотзывный РРБ-Банк Free-card

12 месяцев 0,5% безотзывный Технобанк Отличный

12 месяцев 1,5% безотзывный Франсабанк Верный расчет

12 месяцев 1,8% безотзывный Цептер Банк Цептер Аккорд

1 месяц 1% безотзывный Цептер Банк Цептер Этюд

12 месяцев 2% безотзывный

Вклады в евро

В сегменте евро также видим Банк Решение, который снизил ставку по вкладу на год на 0,3%, и БТА Банк, который решил привлечь внимание к депозитам в евро, подняв ставку на 0,2% по годовому вкладу. Технобанк решил повышать и в долларовых, и в евро-депозитах — плюс 0,3% в данном сегменте по годовому вкладу.

Банк Вклад Срок размещения Ставка Отзывный/

безотзывный Банк Решение «Online-решение»

12 месяцев 0,7% безотзывный Приорбанк Выше.net

12 месяцев 0,25% отзывный МТБанк Актуальный

1 месяц 0,1% отзывный Актуальный

12 месяцев 0,5% безотзывный Альфа-Банк Альфа-Фикс

13 месяцев 0,15% безотзывный Белагропромбанк @gro

370 дней 1,8% безотзывный @gro

35 дней 0,3% безотзывный Беларусбанк Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев 1% безотзывный Банк БелВЭБ Выдатны

12 месяцев 0,4% безотзывный Интернет-вкл@д

1 месяц 0,1% отзывный Белинвестбанк Срочный безотзывный

12 месяцев 0,2% безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее

12 месяцев 0,7% безотзывный БТА Банк БТА Мини

35 дней 0,2% безотзывный БТА Рекордный

12 месяцев 0,7% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

13 месяцев 1% безотзывный Идея Банк Валютный 12 плюс

12 месяцев 0,8% безотзывный Банк Москва-Минск Оптимальный

12 месяцев 0,5% безотзывный Паритетбанк Стабильный доход

12 месяцев 0,8% безотзывный РРБ-Банк Free-card

12 месяцев 0,5% безотзывный Франсабанк Верный расчет

12 месяцев 1% безотзывный Технобанк Отличный

12 месяцев 0,9% безотзывный Цептер Банк Цептер Аккорд

1 месяц 1% безотзывный Цептер Этюд

12 месяцев 1% безотзывный

Банк, вклад Срок, ставка Банк Решение «Online-решение»

12 месяцев 0,7% безотзывный Приорбанк Выше.net

12 месяцев 0,25% отзывный МТБанк Актуальный

1 месяц 0,1% отзывный МТБанк Актуальный

12 месяцев 0,5% безотзывный Альфа-Банк Альфа-Фикс

13 месяцев 0,15% безотзывный Белагропромбанк @gro

370 дней 1,8% безотзывный Белагропромбанк @gro

35 дней 0,3% безотзывный Беларусбанк Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев 1% безотзывный Банк БелВЭБ Выдатны

12 месяцев 0,4% безотзывный Банк БелВЭБ Интернет-вкл@д

1 месяц 0,1% отзывный Белинвестбанк Срочный безотзывный

12 месяцев 0,2% безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее

12 месяцев 0,7% безотзывный БТА Банк БТА Мини

35 дней 0,2% безотзывный БТА Банк БТА Рекордный

12 месяцев 0,7% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

13 месяцев 1% безотзывный Идея Банк Валютный 12 плюс

12 месяцев 0,8% безотзывный Банк Москва-Минск Оптимальный

12 месяцев 0,5% безотзывный Паритетбанк Стабильный доход

12 месяцев 0,8% безотзывный РРБ-Банк Free-card

12 месяцев 0,5% безотзывный Франсабанк Верный расчет

12 месяцев 1% безотзывный Технобанк Отличный

12 месяцев 0,9% безотзывный Цептер Банк Цептер Аккорд

1 месяц 1% безотзывный Цептер Банк Цептер Этюд

12 месяцев 1% безотзывный

Вклады в российских рублях

В течение двух месяцев ставки по вкладам в российских рублях удерживаются на одной позиции. У каждого банка она, конечно, своя. Лишь в прошлом месяце Технобанк понижал ставку на 0,2%, но сейчас нет и таких изменений.

Банк Вклад Срок размещения Ставка Отзывный/

безотзывный Приорбанк Пять звёзд

12 месяцев 4% отзывный Альфа-Банк Альфа-Фикс

13 месяцев 4,3% безотзывный Белагропромбанк @gro

370 дней 6,5% безотзывный @gro

35 дней 3% безотзывный Беларусбанк Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев 6% безотзывный Банк БелВЭБ Выдатны

1 месяц 2% Безотзывный Выдатны

12 месяц 4% Безотзывный Белинвестбанк Срочный безотзывный

12 месяцев 4,6% безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее

12 месяцев 6,5% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй онлайн

12 месяцев 5,1−5,3% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

13 месяцев 5,5% безотзывный Банк Москва-Минск Оптимальный

12 месяцев 5,5% безотзывный Паритетбанк Стабильный доход

12 месяцев 6,5% безотзывный Технобанк Выгодный

45 дней 4% отзывный Новая вершина

12 месяцев 4% отзывный Франсабанк Верный расчет

12 месяцев 6% безотзывный

Банк, вклад Срок, ставка Приорбанк Пять звёзд

12 месяцев 4% отзывный Альфа-Банк Альфа-Фикс

13 месяцев 4,3% безотзывный Белагропромбанк @gro

370 дней 6,5% безотзывный Белагропромбанк @gro

35 дней 3% безотзывный Беларусбанк Интернет-депозит-Тренд

12 месяцев 6% безотзывный Банк БелВЭБ Выдатны

1 месяц 2% Безотзывный Банк БелВЭБ Выдатны

12 месяц 4% Безотзывный Белинвестбанк Срочный безотзывный

12 месяцев 4,6% безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее

12 месяцев 6,5% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй онлайн

12 месяцев 5,1−5,3% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

13 месяцев 5,5% безотзывный Банк Москва-Минск Оптимальный

12 месяцев 5,5% безотзывный Паритетбанк Стабильный доход

12 месяцев 6,5% безотзывный Технобанк Выгодный

45 дней 4% отзывный Технобанк Новая вершина

12 месяцев 4% отзывный Франсабанк Верный расчет

12 месяцев 6% безотзывный

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