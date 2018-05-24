В этом году исполнился 71 год старожилу наших дорог, первому автомобилю марки «Москвич». День рождения «дедушки» — отличный повод собраться всей «семьей», пусть даже «дети» не всегда похожи на «отцов», а род в итоге прервался. Мы собрали все поколения автомобилей московского автозавода, чтобы проследить историю рождения и гибели первой народной автомобильной марки Советского Союза.

Смена фамилии

Первая партия товарных «Москвичей» сошла с конвейера московского завода малолитражных автомобилей в январе 1947 года. В ней было всего 13 машин. Но если быть честным, то отсчет истории модели надо начинать на десяток лет раньше.

В 1937 году на заводе в немецком Рюссельсхайме собрали первые Opel Kadett K 38. Именно этот немецкий автомобиль стал родоначальником династии «Москвичей». Подписанное Сталиным постановление Комитета обороны от 26 августа 1945 года гласит: «поставить на производство автомобиль Opel Kadett К38 в его существующем виде». Советская машина почти полностью повторяет немецкую, но до сих пор точно неизвестно, как именно произошла «смена фамилии».





По одной из версий, по репарации из Рюссельсхайма в Москву был вывезен фактически комплектный завод и вся техническая документация. По другой — советские инженеры получили в свое распоряжение только несколько экземпляров «живых» Kadett и были вынуждены с нуля готовить всю документацию, искать оборудование и строить завод.

В своих мемуарах главный конструктор завода Александр Андронов описывает как раз вторую версию событий. Собирать оборудование пришлось с миру по нитке — отечественное, «ленд-лизовское», трофейное. В послевоенной разрухе выпуск машин наладили за два года. Андронов с семьей тогда жил в душевой заводского общежития.

Московский немец

Если сравнить оригинальный K38 и 400-й «Москвич», будут заметны небольшие отличия. У «Москвича» вообще не было поворотников, а у немца были семафорные указатели. Технологию изготовления всех узлов тоже «заточили» под советские реалии. В наших машинах не найдешь деталей с клеймом «Opel», все штампы и оттиски делали сами.





























Автомобиль до реставрации позволяет оценить уровень качества тогдашнего автопрома. Конкретно этот экземпляр эксплуатировался до середины двухтысячных годов, наездил за свою жизнь сотни тысяч километров, видел не один десяток наших соленых зим, но при этом не сгнил в труху. Металл везде толстый и качественный. Ремонтировались только пороги, причем относительно недавно.

Завод постоянно что-то менял, дорабатывал и внедрял. У серийных машин разных годов незначительно отличаются множество деталей. Тактика постепенной модернизации просуществовала до конца работы завода, и поэтому сегодня очень сложно разобраться в модельном ряду «Москвича».

Самыми заметными изменениями 400-й модели стали улучшенный мотор и новое управление КПП. Рычаг переключения скоростей переехал под рулевую колонку в июле 1951 года. Двигатель увеличенной мощности (26 л. с.) на машину поставили в 1954-м. Машина с этим мотором получила название «Москвич-401». Модель стояла на конвейере до 1956 года.





Чтобы проверить такую машину на ходу, мы нашли отреставрированный экземпляр 1955 года. Заглянем в салон. Просторным его не назовешь, по сегодняшним меркам машина просто крохотная. Закрываем дверь, и левым локтем упираемся в нее, а правым — в пассажира. Задним пассажирам остается еще меньше места. Руль кажется огромным и достает до колен.





Обзорность не лучшая — стекла маленькие. Зеркало только салонное, тогда дороги были почти пустыми и необходимости в боковых зеркалах просто не было. Заводится мотор ножным стартером, работает тихо, как и все нижнеклапанные двигатели. Он не любит высокие обороты, но хорошо тянет с низов. Даже не ожидаешь такого от семидесятилетней машины.





Рулится машина уверенно и легко, а к тормозам надо привыкнуть — они барабанные и без усилителя, давить надо со всей силы. Подвеска сзади рессорная, довольно мягкая. После современных машин очень непривычно — в салоне буквально качает из стороны в сторону.

После современных авто в этой старой машине все очень непривычное. Становится понятно, какой огромный путь прошел автопром за семьдесят лет. Кстати, прокатиться на этом автомобиле можете и вы, хозяин сдает машину напрокат для торжеств и фотосессий.



































Всего было собрано 216 006 седанов, которые открыли советским гражданам прелести собственного автомобиля. Стоил «Москвич» 8 тысяч рублей, а средняя зарплата в 1950-м составляла 600 рублей. В последние годы выпуска производство машин перестало успевать за спросом.

Маленькая «Победа»

В начале 1956 года немецкий седан на конвейере сменил самостоятельно разработанный «Москвич-402». Усилиями Александра Андронова небольшой коллектив инженеров создал новую модель. От предыдущей конструкции сохранили только двигатель, коробку передач и редуктор заднего моста.



































Кузов нарисовали с нуля, ни одну западную модель не копировали полностью. Но и авангардом не занимались, автомобили внешне получились целиком в духе того времени. Новинка похожа на ГАЗ-21, и это неудивительно — обе модели почти одновременно разрабатывали одни и те же специалисты. Получилось, как сейчас у Mercedes — дизайн одинаковый, только размеры разные.

В новой машине стало просторней, появился полноценный багажник. Особенно важно в нашем климате — добавилась печка. Совсем уж роскошно смотрелся радиоприемник уже в базовой комплектации. В те годы электроника стоила дорого, и на большинстве иномарок за радио приходилось доплачивать.





Новая подвеска на двойных поперечных рычагах сделала модель устойчивее и послушнее. Машина идет плавно, не раскачивается так сильно, как предшественник. Единственным слабым местом оставался устаревший двигатель. Даже расточенный до 1,2 литра, он выдавал всего 35 «лошадей».





Для старого блока цилиндров разработали новую алюминиевую головку с верхними клапанами и расточили его до 1358 «кубиков». Обновленный мотор мог развивать 45 лошадиных сил, при этом для производства использовалось то же самое оборудование, что и для старых моторов. Автомобиль с новым двигателем получил название «Москвич-407».

— Машина вполне комфортная и по сегодняшним меркам. У меня было много разных современных авто, но они мне сейчас неинтересны. Мотор приспособлен под 92-й бензин, кузов обработан и перекрашен. Я езжу на ней на работу и в дальние поездки круглый год вот уже пять лет, — рассказал хозяин машины Андрей, который использует автомобиль для ежедневных поездок.



"Москвич-411" в автомобильном музее в деревне Забродье

407-й отлично продавался не только в Союзе, но и на Западе. Несколько лет подряд больше половины выпущенных авто уходили на экспорт. Кстати, именно экспортный успех 407-го поставил крест на еще одной перспективной разработке. Первый советский кроссовер «Москвич 410/411» предназначался для жителей села и был им реально нужен. Но валютная выручка была нужнее, и полноприводные машины сняли с производства, чтобы освободить мощности для сборки 407-го.

Космическая пыль

Шли годы, менялись эпохи. По обе стороны океана началось активное освоение космоса, и появилась связанная с этим романтика полетов к звездам. В автомобильном дизайне писком моды стали черты ракет и самолетов. Тут особенно преуспели американцы с их огромными «плавниками» на огромных Cadillac.



































Не остался в стороне и наш автопром. Новый «Москвич» стал обтекаемым и стремительным, с «плавничками» сзади. Свободный и смелый, как и вся эпоха шестидесятых. В салоне новая панель приборов и новые кресла. Демографическую ситуацию этот автомобиль и сегодня готов поддержать — сиденья раскладываются в неплохую кровать.





Передняя подвеска независимая, на двойных поперечных рычагах. По прямой едет мягко и приятно, но в поворотах валкий и неустойчивый. Старый мотор, доставшийся новинке от предшественника, откровенно слабоват. Его форсировали до 50 «лошадей» с помощью нового двухкамерного карбюратора, но этого все равно недостаточно для приятной езды.





Новый двигатель на заводе разрабатывали уже давно. Полусферические камеры сгорания, верхний распредвал, алюминиевый блок цилиндров — аналогичную конструкцию до сих пор можно встретить на конвейере, а в шестидесятых это был пик технической мысли в СССР. Мотор объемом 1,5 литра выдавал целых 75 лошадиных сил.

Новый агрегат получился удачным. Мощный и экономичный, не требовательный к топливу и потрясающе ремонтопригодный. Производство мотора развернули на уфимском моторном заводе, своих мощностей не хватало. В октябре 1967 г. двигатель встал под капот нового «Москвича», обеспечив ему отличную динамику и спортивную славу.

Сразу произвести достаточно новых моторов на заводе не могли, поэтому новые и старые двигатели ставились параллельно. Для удобства был создан унифицированный кузов, который позволял ставить на него оба мотора без переделок. Машина со старым двигателем называлась «Москвич-408», а с новым — «Москвич-412». Различить можно, только открыв капот.





У Дмитрия автомобиль 1971 года, уже с рестайлинговой внешностью, но с 408 мотором. «Для меня эта машина — моральная подготовка к большой реставрации „Победы“. К таким автомобилям надо привыкнуть. Сейчас это машина выходного дня, я просто получаю удовольствие и принимаю участие в ретроралли», — поделился планами владелец машины.

Новый «Москвич» с 412-м мотором оказался самым успешным детищем московского автозавода. В лучшие годы больше половины выпущенных машин продавалась на экспорт в Западную Европу. Чтобы нарастить объемы производства, выпуск 412-го был налажен в Ижевске. Но ведь не родившийся в Москве не может называться москвичом. Так появились автомобили марки «Иж». Но это уже другая история.



Участники клуба владельцев «Москвичей»

Начало конца

В конце шестидесятых, на волне успеха 412-го, автозавод прошел глубокую модернизацию. Новое импортное оборудование было рассчитано на выпуск успешной модели. Но к середине семидесятых 412-й устарел, продажи на зарубежном рынке упали.

Разработки новых перспективных моделей велись на заводе уже давно, но запустить их в серию не могли по экономическим причинам. Конструкторам пришлось обойтись глубокой модернизацией существующей модели.



































Так в 1976 году на свет появился «Москвич-2140». Выражаясь современным языком, это рестайлинг 412-го. У новой модели немного другой дизайн кузова, другой салон, но та же техническая часть.

Согласно тогдашним нормам пассивной безопасности, панель затянута мягким пластиком, рулевая колонка складывается при ударе. Салон новой модели стал удобнее и приятнее глазу. Появилась современная приборная панель с подсветкой, новые кресла и дверные карты, за счет хромированных элементов салон стал выглядеть богаче. Эргономика салона хорошо продумана, все доступно и удобно.





— Мне не хватает только кондиционера. В целом достаточно комфортная машина, мягкая и приятная. Главный минус — содержать дорого. Этот автомобиль полностью в оригинальном состоянии, и стоит это намного дороже, чем обслуживание современной машины того же класса, — рассказал владелец машины Владимир.

Владимир рассказал нам, что каждый день ездит на хетчбэке ИЖ-Комби, а этот автомобиль в редком цвете «Сенеж» выкатывает из гаража по выходным для удовольствия.

Особенно хорошо получилась версия 1500 SL, которая ориентировалась на экспорт. Тут и отличный дизайн салона, и новые пластиковые бамперы, и лучшее качество сборки. Однако под капотом все еще старый 412-й мотор, который уже не отвечал запросам времени.

Успех 412-го новая модель не повторила даже близко. На зарубежных рынках 2140 пользовался ограниченным спросом — нужны были новые решения. Ситуацию осложняла смена всего руководства завода, бессменный главный конструктор Александр Андронов ушел на пенсию, потом сменились и другие ключевые сотрудники. Новая команда в итоге не смогла вывести завод из кризиса.

Москва без «Москвича»

В семидесятых годах передний привод выглядел свежим и прогрессивным решением. Ведущие мировые производители один за другим выпускали успешные переднеприводные модели. Автомобили без кардана были легче, тише и экономичнее. Этот ветер и погубил разработанный на московском заводе новый заднеприводный хетчбэк.



Фото: архив АЗЛК

Почти десять лет конструкторы и дизайнеры трудились над перспективным автомобилем, который должен был занять место место между «Жигулями» и «Волгой». Когда предсерийные образцы уже прошли испытания и были в шаге от запуска в серию, из отраслевого министерства пришел приказ «скопировать западный переднеприводный автомобиль и запустить в серию».



Simca-1308. Фото: youtube

Заводчанам вручили французский хетчбэк Simca-1308. Такое решение, мягко говоря, не вызвало восторга у коллектива завода. Дизайнеры несколько месяцев даже не хотели подходить к «Симке». В итоге иностранный автомобиль капитально переработали: поставили советские агрегаты и заново разработали внешность. Не трогали только силовую структуру кузова и общие очертания.



Фото: Валентин Михальцов

Так появился на свет «Москвич-2141». Первый серийный автомобиль сошел с конвейера в 1986 году, на десять лет позже появления Simca-1308. В начале производства под капотом у него стояли все те же 408-й и 412-й моторы. Именно устаревшие двигатели были главным минусом новинки.



Фото: Валентин Михальцов

Машина получилась удобной и просторной, но тяги вечно звенящего уфимского мотора для такого большого автомобиля было явно мало. Груженый автомобиль тяжело заползает в горку. 412-й мотор расточили до 1700 "кубиков", пробовали ставить моторы ВАЗ, но не добились приятной динамики.

Кроме этого, переднеприводная компоновка стала причиной не самого лучшего распределения веса — передняя часть была значительно тяжелее. Из-за этого управляемость получилась «ватной»: невнятные отклики на руль, склонность к сносу передней оси и откровенно слабый мотор определили характер машины.



Фото: Валентин Михальцов

Качество сборки — второй минус этой машины. У части новых авто с завода были огромные щели на стыках элементов интерьера, водителя донимал целый хор «сверчков». Материалы отделки тоже оставляли желать лучшего.

Все эти недостатки испортили имидж новой модели, и машина не пользовалась популярностью даже на внутреннем рынке. Сегодня найти ухоженный 2141 оказалось настоящей проблемой — эти машины не любят так, как ранние «Москвичи».

Мы нашли автомобиль 1999 года выпуска. Владелец машины Николай Андреевич купил эту машину новой в 2000 году. Это уже рестайлинговый вариант 41-го под названием «Святогор». На сегодняшний день машина проехала 65 тысяч километров и находится в отличном состоянии.

Под капотом — четырехцилиндровый мотор в 1,7 литра. Это классический 412-й мотор после глубокой модернизации. Больший объем двигателя дал машине лучшую динамику, но принципиально ситуацию не спас. Это все тот же семейный автомобиль с невнятной динамикой. Однако надежность и ремонтопригодность у него на высоте.

— На этой машине я спокойно еду на дальние расстояния, потому что сам могу ее починить. Здесь легко найти причину неисправности и отремонтировать, даже прямо на дороге. А с иномаркой попробуй так! Чуть что — поезжай в сервис. Поэтому я машину и не хочу менять, а она меня и не подводит, — рассказывает Николай Андреевич, владелец автомобиля.

Внутри 41-й очень просторный, намного больше ВАЗ-2109. За этот простор машину любили дачники. Большая пятая дверь позволяет удобно загружать вещи, а со сложенными задними сиденьями объем багажника — 1270 литров. При желании можно даже на ночлег устроиться.



Фото: Валентин Михальцов

«Москвич-2141» был первым по-настоящему универсальным автомобилем Советского Союза. У этой модели было будущее, и заводской коллектив постоянно доводил машину до ума. Были разработаны более мощные и современные моторы, в том числе и дизельные. Закупили импортное оборудование для строительства своего моторного завода, чтобы больше не ставить устаревшие уфимские двигатели. Новый завод был готов на 90%, но тут развалился Союз, и на завершение почти готового проекта денег не нашли.

Новое оборудование завода потихоньку растащили, «Москвич-2141» остался с тем же устаревшим мотором. Одно время на эти машины ставили двухлитровый мотор Renault и новые тормоза. Современный мотор сразу сделал машину намного лучше, но после дефолта 1998 года закупать двигатели за границей стало слишком дорого. Под капот снова встали отечественные моторы, качество сборки упало еще ниже. «Москвичи» практически перестали покупать.



Фото: Валентин Михальцов

Затяжная агония завода окончилась в 2001 году. Осенью конвейер окончательно встал. Потом последовала процедура банкротства, распродажа имущества и неуемное воровство. Сегодня на площадях завода собирают Renault Sandero и Duster, а правами на бренд «Москвич» владеют немцы из Volkswagen.