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БГК имени Мешкова одолел минский СКА, в десятый раз став чемпионом Беларуси

25.05.2018 00:03 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Судьба чемпионского титула в мужском гандбольном Чемпионате Беларуси определялась в заключительном туре – в матче главных конкурентов БГК имени Мешкова – минского СКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

БГК имени Мешкова одолел минский СКА, в десятый раз став чемпионом Беларуси

Лучшей развязки и придумать сложно. Соперники выдали отличный матч, накал которого не отпускал практически до самой концовки. Армейцы провалили старт поединка и в дальнейшем судорожно пытались догнать оппонента.

По итогам первой половины СКА уступал 4 мяча. БГК же в полной мере подтвердил свой высокий класс, взяв верх – 22:19. Брестчане становятся чемпионами в десятый раз в истории.

 
 
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Новости Беларуси. Судьба чемпионского титула в мужском гандбольном Чемпионате Беларуси определялась в заключительном туре – в матче главных конкурентов БГК...
 
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