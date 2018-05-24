Стоимость путевок в круглосуточные оздоровительные лагеря на Гродненщине ниже, чем в среднем по республике

В оздоровительных лагерях последние приготовления к открытию сезона. Детей примут 23 стационарных оздоровительных лагеря. К 22, что работали в прошлом году, добавится еще один – «Неман» в Мостовском районе.





На живописном берегу озера Белое в агрогородке Озеры Гродненского района расположились три детских оздоровительных лагеря: «Озеры», «Березка» и «Дружба». Побывав здесь однажды, детвора стремиться попасть в лагерь снова и снова. И если взрослые в первую очередь замечают необыкновенную красоту природы, свежайший воздух, пропитанный хвойными ароматами и прохладой водной глади, то дети в восторге от пляжей и катамаранов, стадионов и спортивных площадок, уютных беседок и комфортных спальных корпусов. Каждый здесь находит занятие по душе. А опытные педагоги и молодые воспитатели – учащиеся колледжей и студенты вузов за одну смену становятся ребятам и строгими наставниками, и добрыми друзьями.



В детском оздоровительном лагере «Озеры» Белорусской железной дороги кипит работа. И неудивительно, ведь к началу летнего сезона здесь запланировали сделать немало. Большинство работ уже выполнены, другие близятся к завершению.









На прогулку по территории лагеря отправляемся с его директором Натальей Клинчук. Она рассказывает, что в каждую из трех смен в лагере отдыхают по 108 детей. За подготовку к сезону каждого корпуса отвечает определенное подразделение БЖД, и они со своей задачей справились. В двух спальных корпусах заменено половое покрытие на ламинат, сделаны новые шкафы-купе, во всех трех проведены косметические ремонты.









В этом году в «Озерах» из масштабных работ – установка новой вытяжной системы в пищеблоке и укладка твердого покрытия на дороге к складам. Почти завершен ремонт в процедурном кабинете, устанавливается новая мебель. Ремонтируется пирс, реставрируются и обновляются беседки, построены две новые. Закуплены и у каждого корпуса устанавливаются одинаковые скамейки. В туалете заменили окна на стеклопакеты, декоративная штукатурка украсила фасад. Обследованы все деревья, старые вырублены. На пне одного из них «поселился» красочный осьминог. Установлено дополнительное ограждение территории, чтобы дети находились в зоне видимости. На территории аккуратно подстрижены кусты, высажены цветы и туи.









В прошлом году в Год науки в лагере работали научные академии. В этом Году малой родины и в год 155-летия Белорусской железной дороги также планируется много интересных мероприятий.









Практически готов принять детей еще один лагерь – «Березка» Гродненского грузового автомобильного парка №2. В прошлом году за четыре смены здесь отдохнули 834 ребенка. Традиционно на первую и последнюю смены в «Березку» приезжают юные спортсмены, которые занимаются парусным спортом и греблей, борьбой и таэквондо, баскетболом. Хороший стадион и близость озера позволяют детям тренироваться даже во время каникул.









Заместитель директора ГАП-2 Виталий Золотенко рассказал, что за последние два-три года лагерь преобразился. Два года назад отремонтировали столовую, в прошлом году купили пароконвектомат. К началу нынешнего сезона столовую оснастили новой мебелью. Также в этом году положили асфальт на дорожках. Везде, где требовалось, сделали косметический ремонт. В шестом корпусе на веранде установили прозрачную кровлю, что создает дополнительное освещение.









В обустройстве лагеря ГАП-2 помогают и другие организации: троллейбусное управление, автобусный парк, РСУ-6, ГАП-1. Дети их работников в первую очередь получают сюда путевки.





По территории оздоровительного лагеря «Дружба» ОАО «Гроднопромстрой» нас провела завхоз Алла Андрейчик. В каждую из четырех смен здесь оздоравливаются по 170-180 ребят. Практически все подготовительные работы уже завершены. Новыми яркими красками сияют обновленные фасады корпусов. Ухоженные аллеи обрамляют цветники. Крупных ремонтов в этом году здесь не делали, база лагеря в хорошем состоянии. Только постелили новый пол в пятом корпусе, закупили тумбочки в один из корпусов и одеяла с подушками в два других, сделали стеллажи в столовой.









Областная межведомственная комиссия продолжает посещать оздоровительные лагеря и смотрит, насколько они готовы к открытию, как выполняются предписания санитарных служб, органов государственного пожарного надзора. Все стационарные оздоровительные лагеря будут готовы к приему детей за пять дней до начала смены, сообщили в областном управлении Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.



Всего же в оздоровительных лагерях Гродненщины нынешним летом отдохнут 60 тысяч детей. Это почти на 12 тысяч ребят больше, чем в прошлом году. Всего в лагерях с круглосуточным пребыванием на Гродненщине отдохнут 26 118 детей, с дневным пребыванием – 33 882 ребенка.









Будут открыты 905 лагерей всех типов, из них 355 круглосуточного пребывания и 550 дневных. На базе школ в живописной местности расположатся 75 лагерей, в которых смогут отдохнуть 2 546 детей.



– Ежегодно оздоровительная кампания носит социально выраженный характер, особое внимание уделяется детям, находящимся в социально опасном положении, детям-сиротам, детям-инвалидам, – рассказал начальник областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Анатолий Гончар.– Планируется оздоровить всех детей-сирот в возрасте от 6 до 18 лет, а это 1485 человек. В лагеря отправятся 519 детей-инвалидов, 1896 ребят, находящихся в социально опасном положении, 463 ребенка, которые состоят на индивидуальном профилактическом учете. На базе стационарных лагерей «Зорька юбилейная» и «Сузорье» будет продолжена практика организации оздоровления детей-инвалидов в сопровождении одного из родителей.









На организацию отдыха детей – сирот и детей - инвалидов из средств областного бюджета предусмотрено выделить 275 тысяч рублей.





Для подготовки баз лагерей к приему детей собственникам стационарных оздоровительных лагерей направлены 400 тысяч рублей из средств областного и 79 тысяч рублей из республиканского бюджетов. Как сообщили собственники стационарных лагерей области, ими освоено 102,4 тысячи рублей спонсорской помощи, 180 тысяч рублей из заработанных на республиканском субботнике, 273,3 тысяч рублей из средств районных бюджетов и почти 136 тысяч рублей собственных средств собственников.









Предполагаемая стоимость путевок:





- в круглосуточные оздоровительные лагеря ниже среднереспубликанской – 370 рублей (госдотация – 185 рублей).

Путевки также стоят:





- круглосуточные спортивно-оздоровительные – 391 рубль (205),





- дневные оздоровительные – 112 рублей (76),



- дневные спортивно-оздоровительные – 140 рублей (86),





- профильные лагеря сроком 9 дней – 118 рублей (79),





- профильные лагеря сроком 9 дней (спортивные) – 138 рублей (90),



- лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием – 124 рубля (84).