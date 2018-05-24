Беларусь охватил кредитный бум





За последние полгода количество выданных розничных кредитов увеличилось в шесть раз. Такого бума не ожидали даже Нацбанк, который вынужден был с мая ввести некоторые ограничения на выдачу кредитов.

Согласно анализа данных кредитополучателей, который провел банк "Москва-Минск", наиболее активно привлекают кредиты люди средних лет. Как правило, они имеют стабильную работу, тщательно планируют свои расходы и трезво оценивают финансовые возможности. Молодежь предпочитает небольшие займы «на покупки». Все чаще их оформляют студенты или выпускники с первым местом работы и низкой зарплатой. А вот пенсионеры стараются обходиться без кредитов, предпочитая им рассрочку.

Интересно, что женщины берут кредиты охотнее, чем мужчины. Это отчасти объясняется их склонностью к импульсивным покупкам. Зато среди получателей автокредитов заметно преобладают мужчины, для которых наличие своей машины остается одной из ключевых потребностей. В большинстве случаев белорусский заемщик – это горожанин. Несмотря на развитие электронных каналов, на популярность кредитов все еще влияет территориальная доступность банка.

Помимо кредитного бума банки отмечают также значительный рост интереса к рассрочке, что подвигло все банки выпустить соответствующие карты. Как отмечают сами банкиры, потребности у потребителей часто растут быстрее платежеспособности, что, в частности, формирует спрос на карты рассрочки.

Как отмечают в банке "Москва-Минск, после снижения ставок кредитный аппетит у населения заметно вырос. Сегодня кредиты можно привлечь под такие проценты, которые раньше считались нереальными. При этом условия выдачи кредитов стали значительно мягче: большинство займов можно оформить без справок о доходах и поручителей. Согласно расчетам банкиров, сегодня белорус со средней зарплатой и справкой о доходах может занять до 15 тыс. рублей сроком на 60 месяцев.

Кредитный бум вынудил Национальный банк ввести некоторые ограничения на размер выдаваемых кредитов. Согласно им, платежи по кредитам не должны превышать 40% среднемесячного дохода, а его сумма не может быть выше 90% стоимости залога. Правда. одновременно с вводом новых ограничений Нацбанк одновременно разрешил выдачу кредитов клиентам с просроченной задолженностью.