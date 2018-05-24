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Британия возмущена звонком российских пранкеров

25.05.2018 07:28 — Разное | Партизан  
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Великобритания решила расследовать, каким образом российские пранкеры смогли дозвониться и поговорить по телефону с министром иностранных дел Борисом Джонсоном. Об этом заявила пресс-секретарь премьер-министра Великобритании, передает Reuters.

"Этого не должно было случиться, и ведется расследование для выяснения обстоятельств вокруг этого звонка и для того, чтобы убедиться, что это не повторится", - отметила спикер.


Запись 18-минутного разговора с британским министром на своем канале в YouTube разместил прокремлевский британский журналист Грэм Филипс.

Во время разговора Борис Джонсон поздравляет якобы Пашиняна с его избранием на должность премьера и обсуждает отношения между Великобританией и Россией, а также отравление в Солсбери.

Британский МИД заявил, что Джонсон понял, что звонок был фальшивым.

За звонком, вероятно, стоят два известных российских политических пранкера - Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус).

 
 
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Великобритания решила расследовать, каким образом российские пранкеры смогли дозвониться и поговорить по телефону с министром иностранных дел Борисом Джонсоном....
 
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