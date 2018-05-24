В Минске осудили вора в законе из Грузии





Подсудимый признан виновным в неоднократном использовании поддельных документов. Судья Руденко полностью удовлетворил ходатайство обвинения, которое запросило накануне для Гелы три года лишения свободы.





Напомним, Гела Кардава был задержан в январе в аэропорту Минска при попытке вылететь в Турцию с паспортом на другое имя.





Отправившись за решетку на реальный срок, Гела Кардава покинул клуб несудимых воров.





Предстоящая отсидка обещает стать уникальным опытом как для самого Гелы, так и для всей белорусской исполнительной системы, внутри которой нечасто оказывается вор-небелорус. Одним из последних таких «гастролеров» был Сергей Акимов, который отсидел весь срок, не называясь, пишет агентство.





Что касается статуса Гелы, в изоляторе на Володарке он сразу же был подтвержден с воли единственным действующим белорусским вором «в законе» Александром Кушнеровым, который по счастью является сподвижником Гелы и даже его «крестником».





Гела Кардава имеет репутацию одного из наиболее активных и известных воров «в законе» среднего поколения. Во времена позднего Хасана ему несколько лет довелось находиться в самой гуще событий и не на последних ролях. Затем миг на вершине мира сменился личной преисподней. Вместе с растущей популярностью Гела приобрел себе массу могущественных врагов по ту сторону баррикад.









Пришедший на место Хасана Шакро в конфликте Гелы и Бадри выбрал сторону Бадри. После этого Гела, бывший всегда на слуху, на несколько лет пропал из поля зрения. Часть его сторонников за это время перешла под протекторат Гули, который Гелу к себе так и не подпустил.





Нынешний год стал для Кардавы особенно щедрым на удары судьбы. Совершенное в апреле убийство Гии Звиададзе больнее всех отразилось именно на Геле. Не секрет, что в последние годы между ними возникло настоящее чувство локтя. Оба, каждый чем мог, давали друг другу поддержку и уверенность в завтрашнем дне. Рядом со Звиададзе Гела вновь почувствовал свою нужность и приобщение к чему-то значительному.



