Футбол: девушки из «Лиона» выиграли женскую Лигу чемпионов

Девушки из клуба «Лион» пятый раз в своей истории завоевали главный приз в женском европейском футболе. В финальном матче Лиги чемпионов они обыграли немецкий «Вольфсбург».

Поединок проходил в Киеве, где 26 мая состоится и финал аналогичного мужского турнира. Основное время завершилось вничью 0:0, зато в овертайме голов было в избытке. Финальный свисток зафиксировал победу чемпионок Франции со счётом 4:1.