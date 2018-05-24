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Футбол: девушки из «Лиона» выиграли женскую Лигу чемпионов

25.05.2018 07:56 — Разное | ОНТ  
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Девушки из клуба «Лион» пятый раз в своей истории завоевали главный приз в женском европейском футболе. В финальном матче Лиги чемпионов они обыграли немецкий «Вольфсбург».

Поединок проходил в Киеве, где 26 мая состоится и финал аналогичного мужского турнира. Основное время завершилось вничью 0:0, зато в овертайме голов было в избытке. Финальный свисток зафиксировал победу чемпионок Франции со счётом 4:1.

 
 
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​Девушки из клуба «Лион» пятый раз в своей истории завоевали главный приз в женском европейском футболе. В финальном матче Лиги чемпионов они обыграли немецкий...
 
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