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Многодетная мать из Лунинца перечислила "интернет-поклоннику" 9 тысяч долларов

25.05.2018 07:53 — Разное | Tut.by  
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Познакомившись в соцсетях с неизвестным, который представился гражданином США, мать троих детей из Лунинца перечислила ему 9 тысяч долларов, сообщает «Медиа-Полесье».

Со злоумышленником женщина познакомилась по интернету. Переписку они вели на английском языке. Мужчина рассказывал о том, что он работает в крупной строительной компании, хорошо зарабатывает. Между парой установились доверительные отношения.

Как-то поклонник сообщил, что отправляется в международную командировку на Кипр, где получит крупный заработок. Это, якобы, позволит им быть вместе. В качестве подтверждения поездки прислал скрин-шоты документов.

Однако произошли «непредвиденные обстоятельства» — строитель «застрял на кипрской таможне». За помощью обратился к любимой, попросил перечислить деньги. Но на имя друга, пояснив тем, что он не резидент и не может получить перевод. Женщина тут же бросилась выручать потенциального жениха.

Он просил деньги под разными предлогами, а она брала в долг, но выполняла его прихоти. Сразу суммы были незначительными, но постепенно выросли до единовременного перевода в 3 тысячи долларов.

Когда женщину осенило и она попыталась выяснить номер паспорта возлюбленного и его адрес, он исчез.

Обманутая лунинчанка написала заявление в милицию.

— Проверку по данному факту проводит отделение уголовного розыска, — рассказал Медиа-Полесью начальник штаба Лунинецкого РОВД Александр Веренич.

 
 
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Злоумышленник представился сотрудником крупной строительной фирмы в США и выманивал у женщины деньги.
 
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