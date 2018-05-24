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"Хан Соло: Звездные войны" вышел в прокат: что пишут критики о главном контрабандисте галактики

25.05.2018 07:45 — Разное | Tut.by  
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Десятый фильм киносаги «Звездные войны» — «Хан Соло: Звездные войны. Истории» сегодня выходит в прокат Минска. На этот раз зрители узнают биографию одного из главных героев эпопеи Джорджа Лукаса — Хана Соло — до его судьбоносной встречи с Люком Скайуокером и Оби-Ваном. Пока картина продолжает лучшие традиции приключенческого голливудского кино, AFISHA.TUT.BY изучила, что о премьере пишут обозреватели, и предлагает ознакомиться с мнениями.


Общая оценка картины «Хан Соло: Звездные войны. Истории» на Rotten Tomatoes (70%) выглядит достаточно высокой, но дело в том, что в положительные рецензии зачислены все, где балл 3 из 5 (6 из 10) и выше. Критики считают фильм не самым удачным, но веселым и динамичным космическим приключением:

«Все любят Хана Соло. Среди магистральных персонажей „Звездных войн“ Хан — ближе всех к народу. И потому отдельный фильм про него — вариант беспроигрышный. Знакомство с Чубаккой и Лэндо, приобретение „Тысячелетнего сокола“, происхождение легенды о Дуге Кесселя и 12 парсеках, но главное — трансформация юного романтика в того человека, который перед тем, как драматично стать коллекционной мороженкой, на признание в любви от самой принцессы отвечает: „Я знаю“. Состоит „Хан Соло“ из шуток, любви, разумеется, прочих вечных ценностей, космического ктулху, адреналиновых погонь на различных транспортных средствах и революционно-социалистических идей», — отмечает Алексей Литовченко, Российская газета.


«Для „Хана Соло“ написан сильнейший за последние четыре года (а значит, и за тридцать пять) сценарий. Главный герой этого проекта — не спасатель Рон Ховард и не актеры, а Лоуренс Кэздан — со-автор пятого, шестого и седьмого эпизодов саги и единоличный автор „Индианы Джонс: В поисках утерянного ковчега“. Написать сценарий ему в этот раз помог сын Джо, участие которого позволяет смотреть в будущее с оптимизмом. „Хан Соло“ обещает быть спин-оффом с продолжением (а может, и собственной трилогией), так что у вселенной появилась новая надежда. Единственный спойлер: вас ждет поразительный фильм», — пишет Егор Москвитин, Esquire.

«Да, это не шедевральное кино, но на шедевр и не претендует. Для олдскульного развлечения — самое оно. Здесь есть ограбление поезда, война, побеги, схватки, есть имперские воины и повстанцы, есть романтика и любовь, есть „Сокол тысячелетия“ и многое другое. Кино, сделанное в духе 80-х — тогда-то и снимал свои лучшие картины ныне титулованный и даже оскароносный режиссер этой ленты Рон Ховард: например, фэнтези „Уиллоу“, главный герой которого, карлик Уорик Дэвис, тоже сыграл небольшую роль и в „Хане Соло“», — говорит Антон Долин, Вести FM.

Напомним, картина является вторым по счету спин-оффом серии «Звездных войн». В 2016 году в прокат вышло первое такое ответвление — кинолента «Изгой-один. Звездные войны. Истории». Фантастический экшн режиссера Рона Ховарда расскажет о похождениях молодого Хана Соло и его напарника Чубакки и о том, как они стали самыми быстрыми пилотами и самыми хитрыми контрабандистами далекой Галактики.

Купить билеты в кино можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

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19 мая в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить 10 парных билетов на фестиваль Stereo Weekend с Новым Радио в Минске бесплатно. Розыгрыш продлится до 25 мая. Инструкция, как заполучить билеты, есть по ссылке.


 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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