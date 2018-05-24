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Украинская поп-звезда Светлана Лобода родила второго ребенка от солиста Rammstein
25.05.2018 08:16 — Разное | Беларусь Сегодня
ФОТО: cosmopolitan_russia
Ребенок появился на свет в звездной клинике Лос-Анджелеса Cedars Sinai, где в свое время рожали Мадонна, Виктория Бекхэм, Ким Кардашьян, Бритни Спирс, Кети Топурия, Анна Седокова и другие знаменитости.
О беременности певицы стало известно лишь на поздних сроках, когда она приняла участие в фотосессии для Cosmopolitan.
Первую дочь Лобода родила в 2011 году, отцом ребенка стал хореограф Андрей Царь.
Певица не собирается сидеть в декретном отпуске, уже в конце октября в Москве пройдет ее большой сольный концерт.
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ФОТО: cosmopolitan_russia Ребенок появился на свет в звездной клинике Лос-Анджелеса Cedars Sinai, где в свое время рожали Мадонна, Виктория Бекхэм, Ким Кардашьян,...
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