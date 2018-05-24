ФОТО: cosmopolitan_russia

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Украинская поп-звезда Светлана Лобода родила второго ребенка от солиста Rammstein ФОТО: cosmopolitan_russia Ребенок появился на свет в звездной клинике Лос-Анджелеса Cedars Sinai, где в свое время рожали Мадонна, Виктория Бекхэм, Ким Кардашьян,...

Ребенок появился на свет в звездной клинике Лос-Анджелеса Cedars Sinai, где в свое время рожали Мадонна, Виктория Бекхэм, Ким Кардашьян, Бритни Спирс, Кети Топурия, Анна Седокова и другие знаменитости.О беременности певицы стало известно лишь на поздних сроках, когда она приняла участие в фотосессии для Cosmopolitan.Первую дочь Лобода родила в 2011 году, отцом ребенка стал хореограф Андрей Царь.Певица не собирается сидеть в декретном отпуске, уже в конце октября в Москве пройдет ее большой сольный концерт.